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Medya

Kamikaze ve balistik füze saldırısını 24'e değerlendiren uzmanlar: İran İsrail'in ekmeğine yağ sürdü

İran'ın İsrail saldırısını “24 Hafta Sonu” programında değerlendiren uzmanlar çarpıcı yorumlarda bulundu. Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, İsrail muhalefetinin Netanyahu liderliğindeki koalisyonu küresel savaş çıkartmak isteyen bir çete olarak nitelendirdiğini dikkat çekerken Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç, ise 'İran bu saldırıyla İsrail'in ekmeğine yağ sürdü' ifadelerini kullandı.

14 Nisan 2024 Pazar 12:57 - Güncelleme:
Kamikaze ve balistik füze saldırısını 24'e değerlendiren uzmanlar: İran İsrail'in ekmeğine yağ sürdü
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İran, 100'ü balistik füze olmak üzere yaklaşık 290 füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile İsrail'e saldırdı. İran bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Deniz Uğur ile "24 Hafta Sonu" programına katılan uzmanlar, İran'ın İsrail saldırısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN İLK DEFA KENDİ TOPRAĞINDAN İSRAİL'İ HEDEF ALDI"

İran'ın ilk defa kendi toprağından İsrail'i hedef aldığına dikkat çeken Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, "Bu tiyatro yıllarca oynandı ve ilk defa İran sahaya çıktı. Kendi toprağından İsrail'i hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi. Çünkü bu oyun artık her yerde görüldü. İsrail'in ordu diye sunduğu terörist yapının kara harekatı gibi bir sürece başlama ve ilerletme gibi ne cesareti, ne bilgisi, ne de yeteneği var. Bir avuç Kassam Tugayı kuzeyi dar etti. ABD'nin şu anda ana fikri buradaki bölgesel savaşı önlemek. Çünkü bölgesel diye çıkacak savaş saatler içesinde küresele dönüşür ve bu da ABD'nin altından kalkabileceği bir yük değil" ifadelerini kullandı.

Savunma Analisti Fatih Mehmet Küçük, "Balistik füzelerden 7 tanesinin isabet ettiğini İsrail açıkladı. Nevatim Hava Üssü'nün hasar aldığını İsrail kabul etti" dedi.

"İSRAİL'DEKİ KOALİSYON KÜRESEL SAVAŞ ÇIKARTMAK İSTİYOR"

Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, "İsrail içerisindeki muhalefeti takip ettiğimizde çok açık bir şekilde Netanyahu'yu küresel bir savaşı çıkartmak isteyecek çete olarak koalisyonu nitelendiriyor. Koalisyonun içerisinde çok karmaşık bir yapı var" değerlendirmesinde bulundu.

"DEMİR KUBBE'NİN TEKRAR HACKLENMESİ İMKANSIZ DEĞİL"

Demir Kubbe'nin hacklenmesi ne ilişkin Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan Demir, "Demir Kubbe'nin tekrar hacklenmesi imkansız değil. Ama ilk hacklenme olayından sonra ciddi önlemler aldılar. Yapının tamamen bombalanmasının dışında hacklenme olasılığının çok düşük olacağını düşünüyorum. Bizim acilen bir şeyler geliştiriyor olmamız lazım. Geliştirmek de çok çözüm değil kullanıma tamamen sunuyor olmak gerekiyor" dedi.

İran'ın çok daha güçlü adım atabilecekken sadece beklentileri karşılamakla yetindiğini belirten Kocaeli Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "ABD yönetimi buradaki çatışmanın lokal kalmasını istiyor" dedi.

"İRAN İSRAİL'İN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜ"

İran'ın dün gece itibariyle bölgede bir karşılığının olmadığını anlağını kaydeden Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç, ise "İran bu saldırıyla İsrail'in ekmeğine yağ sürdü" ifadelerini kullandı.

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