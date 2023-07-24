Kaya Çilingiroğlu: Tayyip Bey'e ''diktatör'' diyorsunuz ama kendi istediğiniz adamı seçiyorsunuz

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Spor Yorumcusu Kaya Çilingiroğlu oldu.



"TAYYİP BEY'E "DİKTATÖR" DİYORSUNUZ, AMA KENDİ İSTEDİĞİNİZ ADAMI SEÇİYORSUNUZ"



İnsanlar çok farklı düşünüyorlar. Bazı insanları tenzih ediyorum ama altı dönem milletvekili olan var. Sizden başka adam mı yok! Açın milletin önünü. Tayyip Bey'e "diktatör" diyorsunuz, ama kendi istediğiniz adamı seçiyorsunuz. Tayyip Bey diktatörse, o zaman siz ne oluyorsunuz, kim diktatör? Batı'da seçimi kaybeden yirmi dakika sonra istifa ediyor. Adam on beş senedir orada. O zaman kim diktator? Liyakat yok deniyordu. Bana göre geçmiş dönemde AK Parti'nin en başarılı bakanlarından biri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Bey'di. Yerine başka bakan konuldu. Neden? Çünkü sistemim var diyor. Ben sistemimi doğru kurdum diyor. Onlarda yedi dönem milletvekilliği yapan varmış. Verilen tavize bakın. Biraz gençlerin önünü açın.

'DİYELİM Kİ AK PARTİ VE TAYYİP BEY'İ BEĞENMİYORUM, KİME OY VERECEĞİM? ALTERNATİF YOK"



Bana tavır alanlar oldu. Benim düşüncelerim beni ilgilendirir. Belki bakarsın iki sene sonra yanlış olduğum çıkacak ortaya. Ama bugüne kadar pek yanlış olduğum bir konu çıkmadı. En azından alternatifi yok. Diyelim ki AK Parti ve Tayyip Bey'i beğenmiyorum, kime oy vereceğim? Alternatif yok. 6'lı masa olmasa Kemal Bey yine %48 oy alırdı. Neden verdiniz bu kadar tavizi? Bence seçimin en büyük kaybedeni Meral Akşener. İyi bir rüzgar yakalamıştı.

"ATATÜRK'E EN FAZLA ZARARI VEREN PARTİ CHP'DİR"



AK Parti'nin kuruluşunda ekibin içinden baş kaldırıp Erbakan Hoca'nın karşısına dikilip biz gidiyoruz yeni bir parti kuracağız diyebilecek tek adamdır Tatyyip Bey. Bir daha tekrardan Tayyip Erdoğan yaratamazsınız. Lider olmak için cesur adam olacaksın. Atatürk Kurtuluş Savaşı'na giderken ne diyor? Tek başıma da gitsem savaşacağım diyor. Cesur ve misyoner olacaksın.