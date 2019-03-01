Kızım 22.yeni bölüm fragmanı! Kızım son 21.bölüm Öykü’nün babası kim?

Kızım dizisi, her Çarşamba izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Bir baba-kız hiyakesi anlatılan dizide hasta bir çocuk ve başıboş babasının başından geçenler anlatılıyor. Her hafta merakla yeni bölümü beklenen dizinin 21. son bölümünde Cemal, Öykü’ye babası olduğunu iddia eder. Hastane sahibi Murat ise Candan’dan intikam almak için acımasız bir yola başvurur. Peki Cemal gerçekten Öykü’nün babası mı? Demir’in çabaları sonuç verecek mi? İşte beklenen Kızım dizisinin 21. Son bölümü 22. yeni bölüm fragmanı…

KIZIM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Her Cuma TV8’de yayında olan Kızım dizisinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

KIZIM DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal, Asu’nun günlüğünü okuyor. Öykü’nün gerçek babası olarak Asu'nun kendisini yazdığını görünce allak bullak oluyor. Bu arada Öykü çok mutludur. Mutluluğunu okuldaki en yakın arkadaşı Mertcan ile paylaşıyor. Demir için asıl zorluklar yeni başlamıştır. Paraya ihtiyacı vardır ve bu parayı bulması o kadar da kolay değildir. Üstelik Candan’ın Öykü’nün hastalığı ile ilgili gerçekleri ona bir daha hatırlatması ve çalışması gerektiği konusundaki sözleri Demir’i iyice bunaltmıştır. Öykü bilinçsiz bir şekilde teyze dediği kişinin evine gigitmek için okuldan ayrılır. Öğretmeni her yerde onu arar ancak bulamaz. Durumu Demir’e telefonla bildirir. Demir Öykü’nün kayıp olduğunu duyunca doğruca okula gider. Bu arada Mertcan Demir’e Öykü’nün teyzesi ile ilgili anlattığı şeylerden bahseder. Demir okuldan çıktığı gibi Öykü’nün daha önce teyzesi ile birlikte yaşadığı eve gider. Kızını merdivenlerin başında oturmuş şekilde bulur. Öykü, Demir’in elini ittirerek, “Siz kimsiniz” der. Demir perişan olmuştur. Öykü onu tanımamıştır. Demir tekrar bir hamle yaptığında Öykü “Dokunmayın bana. Ben burada teyzemi bekliyorum. Hem benim yabancılarla konuşmam yasak” deyince Demir’in gözleri yaşarır.

KIZIM DİZİSİ ESKİ BÖLÜMLERDE YAŞANANLAR

Kızım dizisinin yayınlanan 19. bölümünde; Candan'ın evlenme teklifi sonrasında Demir şaşkınlığını gizleyemedi ve teklifi kabul etti. Candan ve Demir'le beraber mutlu günler geçiren Öykü’nün uyurgezer olduğunu fark eden Demir doktoruna bu durumu soruyor. Doktor Öykü’nün hastalığından dolayı uyurgezer olabileceğini söylüyor. Cemal, Demir ile Candan’ın yıldırım nikahı ile evlendiğini duyuyor. Cemal bu mutluluğu bozmak için vakit kaybetmeden harekete geçiyor.

KIZIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?





Beren Gökyıldız (Öykü)



2009 yılında dünyaya gelen ekranların minik yıldızı Beren Gökyıldız, İlköğretim düzeyinde eğitimine devam etmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi ile edinen Beren, sergilediği performans ile herkesin beğenisini kazanmıştır. Çocuklardan oluşan kadrosu ile komedi skeçlerine yer veren program Güldüy Güldüy Show'da yer almıştır. 2017 yılına gelindiğinde Cansu Dere, Vahide Perçin ve Gonca Vuslateri gibi başarılı isimlerin yer aldığı Anne dizisinde başrol oynamıştır. Ekranların en genç yeteneklerinden biri olan Beren Gökyıldız, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Kızım adlı projede Buğra Gülsoy ve Leyla Lydia Tuğutlu ile başrolü paylaşacaktır.



Buğra Gülsoy (Demir)



22 Şubat 1982 Ankara doğumlu olan Buğra Gülsoy, tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Buğra Gülsoy, ilk sahne deneyimini 13 yaşında yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. İlk kez 2008 yılında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filmin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı.

Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandıran Gülsoy, Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırmıştır. Buğra Gülsoy, Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır. Sonrasında TRT 1'de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde başrol oynamıştır ve Mete karakterini canlandırmıştır. Buğra Gülsoy, daha sonra Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştır.



Leyla Lydia Tuğutlu​ (Candan Hoşgör)



29 Ekim 1989 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Leyla Lydia Tuğutlu, İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvar da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu.

İlk oyunculuk deneyimini Es-Es dizisinde İrem karakteri ile tattı. Ardından pek çok dizi ve film projesinde yer alan Tuğutlu, Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.



Tugay Mercan (Uğur)



Lise eğitimini İstanbul Bahçelievler Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamladı ve Haliç Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk okudu. Konservatuvar da öğrenci olduğu yıllar da Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya başladı. Mezun olduktan sonra da bu kurumda çalışmaya devam etti. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra dizi filmlerde de rol alan Mercan "Suskunlar adlı TV dizisinde canlandırdığı Zeki karakteri ile tanındı. Asla Vazgeçmem, Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan ve Kayıtdışı gibi dizilerde rol aldı.



Serhat Teoman



4 haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk ana sanat dalını bitirmiştir. Yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde yapmıştır. İlk televizyon deneyimi başrollerini Buğra Gülsoy ve Kıvanç tatlıtuğ’un oynadığı Kuzey Güney dizisi olmuştur. Dizide Burak Çatalcalı rolüne hayat vermiştir. Daha sonra Bugünün Saraylısı, Bir Hayalim Var, Acil Servis ve Acil Aşk Aranıyor dizilerinde rol almıştır.



Sinem Ünsal



1993 yılı İzmir doğumlu olan Sinem Ünsal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunudur. Özel olarak oyunculuk eğitimleri alan Ünsal, şimdiye dek 2 rolde seyirci karşısına çıkmıştır. 2017 yılında Çoban Yıldızı adlı dizinin kadrosunda yer almıştır. Siyah-Beyaz Aşk dizisinde Ferhat karakterinin kardeşi Gülsüm rolünü canlandırmıştır.





Suna Selen



1 Temmuz 1939 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Atatürk Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra Beşiktaş Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Yeni 50 Türk lirasının arka yüzündeki Fatma Aliye Hanım, Suna Selen’in anneannesidir. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminde canlandırdığı kötü kraliçe rolü ile izleyicilerin hafızasına kazınmıştır. Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit’i canlandıran Suna Selen, birçok sinema filmi ve dizide rol almıştır. Kendisi son olarak New York’da Beş Minare, Kara Murat Mora’nın Ateşi ve Devrimden Sonra adlı sinema filminde oynamıştır. Oyunculuk kariyerine Hayat Devam Ediyor adlı dizi film ile devam etmiştir. Suna Selen, Münir Özkul ile 6 yılı evli olmak üzere 14 yıl beraber yaşadılar, bu evlilikten Güner Özkul (d. 1 Şubat 1966) adında bir kızı olmuştur.