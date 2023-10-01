''Küçük ortak''tan CHP'ye yerel seçim resti: CHP 5 değil isterse 55 belediye versin...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde 8 benzemezin desteğine rağmen sandıktan hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz sokağa girmişti. Yerel seçimlere gider ayak koalisyon masasında yer alan partilerin tek tek CHP'ye rest çekmesi ve kendi bünyesi altında seçimlere gireceğini açıklaması CHP'de büyük bir kargaşa yaratmaya devam ediyor. Muhalefete bu kez rest ise DEVA Partili İdris Şahin'den geldi.

"CHP 15 BELEDİYE TEKLİF EDERSE TEK GİRMEKTEN VAZGEÇER MİSİNİZ?"

CHP'de seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yoğun eleştirilerde bulunan ve partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı televizyon programında DEVA Partisi Sözcüsü Avukat İdris Şahin'e "CHP 15 belediye teklif ederse tek girmekten vazgeçer misiniz? sorusunu yöneltti.

"CHP 5 DEĞİL İSTERSE 55 BELEDİYE VERSİN"

DEVA Partili İdris Şahin ise Tanju Özcan'a cevaben "CHP 5 değil 55 belediye başkanlığı teklif etmiş olsa şu aşamadan sonraki süreçte bu seçimlere kendi logomuzla girmemizi kimse engelleyemeyecek." ifadelerini kullandı.