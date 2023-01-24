Kumpas deşifre oldu: Habertürk bilinçli algı operasyonunu kabul etti

İstanbul Şişli'deki kasapta karne alan ilkokul öğrencisi çocuğa annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını söylettiği ortaya çıkan Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu işten çıkarıldı. Kanal yönetiminin ham görüntüleri inceleyerek Boylu'nun çocuğa telkinde bulunduğunu tespit edildi.
Habertürk'ten yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:
Habertürk TV'de 23 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan ve sosyal medyada çeşitli yönlerden "Karne hediyesi et alan çocuk" başlığıyla tartışılan haberle ilgili olarak haberin oluşumunda çocuğun ailesinin iddia ettiği gibi gazetecilik ilkelerine aykırılık oluşturacak şekilde çocuğun konuşmasına muhabir müdahalesi olup olmadığına dair Habertürk TV yönetimince inceleme ve soruşturma başlatıldığı kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.
Bu kapsamda olmak üzere; haberin tüm ham bantları yetkililerimizce incelenmiş, inceleme öncesi ve sonrası muhabir açıklaması ve savunması alınmış, haberle ilgili süreçte yer alan tüm yetkililer dinlenmiştir.
Neticede incelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir.
Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum bu ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır.