21 Ağustos 2020 Cuma 09:48 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 09:48

Masterchef'te yarışmacılar yeni sezonun ilk Masterclass dersini Mehmet şeften aldılar. Mehmet şefin eğitim verdiği yarışmacılar ilk önce öğretilen şekilde sebze, ardından deniz ürünlerini, son olarak ise kırmızı et kesti. Verilen görevi en iyi şekilde yapan dört kişi ödül oyununda finaline adını yazdırdı. Masterchef ödül oyununda kazanan yarışmacı adının yazılı olduğu MasterChef bıçak seti kazandı. MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi ödülü için Barbaros, Özgür, Berk ve Serhat finale kaldı. Jüriden kırmızı et yemeği ders alan yarışmacılar arasında birinci olan isim belli oldu. Peki Masterchef Masterclass kim kazandı? İşte Masterclass ödül oyununu kazanan isim

TV 8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye’de yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Final turu ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen 16 kişilik ana kadro yarışmacıları mavi ve kırmızı takım kaptanları tarafından belirlendi ve dokunulmazlık oyunu sonunda her iki takımdan da 2 yarışmacı şimdiden eleme adayı oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUN KİM KAZANDI?

MasterClass’ta verilen görevleri en iyi şekilde tamamlayan Barbaros, Özgür, Berk ve Serhat finale kaldı.

Finalde yarışmacılardan sebzeleri eğitimi aldıkları şekilde keserek kullanacakları bir kırmızı et yemeği yaptılar.

Dört kişinin yer aldığı yarışı kazanan isim; Serhat oldu.

MEHMET ŞEFTEN YARIŞMACILARA MASTERCLASS

MasterChef Türkiye 2020’nin yeni bölümünde MasterClass eğitimi veren Mehmet Şef, yarışmacıları gösterdiği tekniklerle şaşırttı. Mehmet şef sebze doğrama tekniği ile şaşırtırken, Mehmet Şef yaptığı karidesle ve et ile yarışmacıları lezzete boğdu. 4 eleme adayı bulunan yarışmada bugün Mehmet Şef, yarışmacılara bıçak kullanma teknikleri üzerine bir masterclass verdi.

Mehmet Şef tarafından, yemek yapımında malzemeler üzerinde uygulanan kesme ve bıçak kullanım tekniklerini anlatılmasının ardından seçilen 4 yarışmacı olan Serhat, Berk, Barbaros ve Uğur ödül oyununda karşı karşıya geldi. Yapılan etli yaratıcılık yemeğinin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler yemekleri tadarak ödül oyununun kazananı olarak Serhat'ı seçti.

MASTERCHEF 2020 SERHAT DOĞRMACI KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.