21 Ağustos 2020 Cuma 10:22 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 10:22

Masterchef Türkiye programı, üçüncü sezonu ile her akşam TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliklerini üstlendiği yemek programı, izleyiciler tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Masterchef Mehmet Şef'in sol elini sürekli saklaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Bu noktada, 'Masterchef Mehmet şefin parmaklarına ne oldu? Mehmet şefin eline ne oldu?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Mehmet Şef'in sol elini sürekli cebinde tutmasının nedeni de ortaya çıktı. Peki, MasterChef Mehmet şefin parmakları neden yok, nasıl kaybetti? İşte detaylar...

Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile ilgili aramalar her geçen gün artıyor. MasterChef Türkiye'nin şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya yarışmacıların olduğu kadar izleyenlerin de en merak ettiği kişilerden birisi. Peki, Masterchef Mehmet şefin parmaklarına ne oldu? İşte Mehmet Yalçınkaya'nın eli ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF MEHMET ŞEFİN PARMAKLARINA NE OLDU?

Masterchef Mehmet şefin parmaklarına ne olduğu merak ediliyor. Yarışmada sol elini göstermeyen Mehmet Şefin geçirdiği bir iş kazası sonucu sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı biliniyor. Mehmet şef elindeki 3 parmağını kaza sonrası kaybetti.

MEHMET ŞEFİN ELİNE NE OLDU?

İddialara göre MasterChef Mehmet Şef'in parmakları mutfakta bir iş kazası sonucunda kesildi. Bu ayrıntının bugüne kadar fark edilmemesi sürpriz olurken bazıları ise böyle bir olayın yaşanmadığını belirtiyor. Mehmet Şef'ten konuyla ilgili açıklama ise henüz gelmedi.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1974 doğumlu Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuğu var.