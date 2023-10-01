MasterChef All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde haftanın son eleme adayı belli oldu. İlk etapta testi kebabı yapan yarışmacılar arasında 6 isim 13'üncü haftaya adını yazdırırken kalan 6 yarışmacı ikinci etapta son eleme adayı olmamak için mücadele verdi. Peki MasterChef'te dün kim potaya gitti? Masterchef testi kebabı yarışmasını kim kazandı? İşte eleme potasına giren yarışmacı

MASTERCHEF TESTİ KEBABI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?



Gecenin en iyi testi kebabını yapan isim Hasan oldu. En başarılı ikinci tabağı yapan ve 13. haftaya devam eden bir diğer isim Ayaz oldu.

Kalan yarışmacılar daha sonra stüdyoya geldi. Önlerinde 3 kutu olan yarışmacılar şeflerin sevdiği çorbalardan birini yaptılar. Somer Şefin en sevdiği çorba etli bamya çorbası olurken Danilo Şef soğan çorbası, Mehmet Şef ise yüksük çorbasını sevdiklerini açıkladı. Dilara soğan çorbası; Metin ve Kerem yüksük çorbası; Alican, Azize ve Uğur etli bamya çorbasını yaptılar.

Gecenin en başarılı çorbasını Azize yaptı. Kerem, Dilara ve Alican yeni haftaya kalan diğer isimler oldu. Son ikiye ilk sezonun şampiyonu Uğur ve son sezonun şampiyonu Metin kaldı.

MASTERCHEF'TE DÜN KİM POTAYA GİTTİ?



Masterchef All Star'da geçen hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli olmuştu.

Masterchef'in bu hafta eleme adayları; Tanya, Barış, Kıvanç, Esra, Batuhan ve Eren olmuştu. Yarışılan son oyunla birlikte bir eleme adayı daha belli oldu.

Masterchef tüm heyecanıyla devam ederken, eleme potası öncesindeki son oyun olan testi kebabı yemeğinde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Çorba ve Testi kebabı yemeği yarışmasının ardından haftanın son eleme adayı belli oldu. Masterchef All Star'da potaya giren isim Uğur oldu.