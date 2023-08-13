İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu!
Medya

Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip eden seyirciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Türkiye'de yüzlerce olayın çözülmesini sağlayan program 23 Haziran'da sezon finali yapmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu. Buna göre; Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi

13 Ağustos 2023 Pazar 11:56 - Güncelleme:
Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu!
ABONE OL

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu. Programın takipçileri 'Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023?' sorusuna cevap ararken, 2008 yılından bu yana yayınlanan ve 15 sezondur ekranların en çok izlenen programı haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonunda izleyicisiyle buluşamaya hazırlanıyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Müge Anlı İle Tatlı Sert rogramının yapımcısı Taner Ercan yeni sezon tarihini açıkladı. Buna göre; Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon bölümüyle 28 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Anlı, Lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine yaptı.

1993 yılında evlendiği eşi gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, televizyon kariyerine magazin alanından giriş yaptı.

Ekranlarda ilk olarak Kanal D'de yayınlanan Dobra Dobra isimli programlara adım atan Müge Anlı, bu programda edindiği sunuculuk deneyimini farklı alanlara taşıdı.

Ünlü sunucu, ATV ekranında tek başına sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirdi. Eğitimini aldığı Hukuk konusundaki tecrübe ve bilgisini de kullanan Müge Anlı, programında faili meçhul cinayetleri ve yakınlarını arayan insanları konu olarak ele almaktadır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.