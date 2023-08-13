Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu. Programın takipçileri 'Müge Anlı ne zaman başlıyor 2023?' sorusuna cevap ararken, 2008 yılından bu yana yayınlanan ve 15 sezondur ekranların en çok izlenen programı haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonunda izleyicisiyle buluşamaya hazırlanıyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?



Müge Anlı İle Tatlı Sert rogramının yapımcısı Taner Ercan yeni sezon tarihini açıkladı. Buna göre; Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon bölümüyle 28 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Anlı, Lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine yaptı.

1993 yılında evlendiği eşi gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, televizyon kariyerine magazin alanından giriş yaptı.

Ekranlarda ilk olarak Kanal D'de yayınlanan Dobra Dobra isimli programlara adım atan Müge Anlı, bu programda edindiği sunuculuk deneyimini farklı alanlara taşıdı.

Ünlü sunucu, ATV ekranında tek başına sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirdi. Eğitimini aldığı Hukuk konusundaki tecrübe ve bilgisini de kullanan Müge Anlı, programında faili meçhul cinayetleri ve yakınlarını arayan insanları konu olarak ele almaktadır.