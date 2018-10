Müge Anlı son dakika 26 Ekim'de neler oldu Müge Anlı son bölüm Atv canlı yayın izle

Müge Anlı son dakika 26 Ekim'de neler oldu Müge Anlı Atv son bölüm izleme linki haberimizde. 26 Ekim Müge Anlı canlı yayında kayıp Yasemin Oruçoğlu'na ait olabileceği düşünülen cesedin DNA raporu sonuçları açıklanacak mı? 21 yıl önce anne ve babasından kaçırılan Gürsel Selam'ı kaçıran kişiler ortaya çıkacak mı? Müge Anlı faili meçhul cinayetleri ve kayıpları araştırmaya devam ediyor. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 26 Ekim Cuma günü ekrana geldi. Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine gündemde yaşanan olayları ela alıyor. Müge Anlı canlı yayında uzmanlar ve aileler ergenlik sorunlarını tartışıyor! Müge Anlı'da bugün tüm aileleri ve gençleri ilgilendiren bir konu ele alındı. Atv'nin en çok takip edilen dizisi Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında bugün uzmanlar ve aileler ergenlik sorunlarını tartıştı. Ergenlik nedir ve ne kadar sürer? Ailelerin ergen çocuklarından beklentisi ve çocuklarının ailelerden beklentisi nedir canlı yayında gözler önüne serildi. 26 Ekim Müge Anlı canlı yayında çocuğu evden kaçan bir babanın çaresizliği ise stüdyodakileri üzdü. Müge Anlı son dakika 26 Ekim son bölüm detayları star.com.tr'de.

Müge Anlı canlı yayında bugün tüm aileleri ve çocukları ilgilendiren bir konuyu ele aldı. Atv'nin sevilen ve en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ailelerin ve çocukların en zıt düştüğü dönem olan ergenlik dönemi konusu ele alındı. Müge Anlı canlı yayında uzmanlar ve aileler ergenlik sorununu tartışırken bir yandan da sokakta gençlerin ailelerinden ne beklediği soruldu. Gençlerden alınan cevaplar tamamen arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmeye dayalıydı. Aileler çocuklarının iyiliği ve çevre baskısını düşünerek hareket ederken, çocukları ise arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmeyi ve kendilerine aşırı kısıtlama getirilmesini istemediklerini anlattı.

ÇOCUĞUNUZUN EVDEN KAÇMASINI NASIL ENGELLEYEBİLİRSİNİZ?



Müge Anlı canlı yayında bugün çocuğu evden kaçan bir babanın çaresizliği vardı. 10 çocuk babası olan Kenan Bey'in çocuğu en son babası: '' Ev dağınık topla'' dediği için evden kaçtı. ''Vursam suçlu olacağım vurmadım bile, git kızım odana uyu dedim. 'Bıktım sizden' deyip gitti. Daha önce de kaçmıştı'' sözlerine yer verdi.

21 yıl sonra ailesine kavuşan Gürsel;" Evet bu dava bitsin ve hayatıma devam edeceğim."



Gürsel'in biyolojik babası İbrahim Selam; Gürsel'in kaçırılmasının alt yapısında 3 ay olduğunu programda dile getirdi.



İsmini vermek isteyen izleyici yayına bağlanarak Gürsel'i kaçıranların Gürsel'e ismi ile seslenerek çağırdıklarını ve arabaya bindiklerini iletti.



İsmini vermek istemeyen izleyici biyolojik baba ve annenin dede tarafından birlikte olmasını istemediğini belirtti.



İsmini vermek istemeyen izleyicinin iddialarına ise İbrahim Selam: Eşimle evlenmemi ailem istedi, hiçbir sorunumuz yoktu" sözleri ile cevap verdi.





Gürsel'i alan Kasım Bey Gürsel'i getiren kadının Perihan Hanım'ın mavi gözlü olduğunu söyledi.



Programa bağlanan Ertuğrul Tutu ise; Perihan Hanım'ın orta boylu mavi gözlü bir kadın olduğunu iletti.



Her şey Abdullah Yılmaz adlı gencin 15 yaşında evlatlık olduğunu öğrenmesiyle başladı. Hatay’da oturan Abdullah öz ailesini bulmak için araştırma yapmaya başladı. Önce kendisini büyüten Memduha-Kasım Yılmaz çiftine sordu. Yılmaz çifti “Çocuğumuz olmuyordu. Her yıl fitre zekat verdiğimiz Perihan ve Nazif Efe (veya Nafiz)çifti bize seni getirdi. O zaman 2.5 yaşındaydın. Efe çifti bize sizin 3 kardeş olduğunuzu, iki de ablan olduğunu söyledi. Biz ‘O zaman onları da verin kardeşler ayrılmasın’ dedik ama bize ‘ablaları büyük. Size sorun çıkartır. Biz onları büyütür evlendirir göndeririz bize bu çocuğa bakın’ dediler. Biz de seni aldık. Daha sonra bu çiften haber alamadık” dedi.



İki ablasının olduğunu öğrenen Abdullah bu yönde araştırma yapmaya başladı. İnternetten evlatlık alındığı tarihi araştıran Abdullah, ablalarını bulmak için arama yaparken, kayıplarla ilgili bir sayfa dikkatini çekti. Sayfada dolaşırken bir fotoğraf gözüne ilişti. Fotoğraf kendisine benziyordu. Merak etti, fotoğrafı internete koyan kişiye mesaj attı. Bu kişi İbrahim Selam’dı. Şef olan İbrahim bey iş için Bulgaristan’a gitmişti. İbrahim Bey “1997’de Hatay’da erkek çocuğumuz kayboldu” dedi. İbrahim beyin verdiği bilgiler Abdullah’ın elde ettiği bilgilerle örtüşüyordu. Durumu öğrenen İbrahim Bey’in eşi Atiye Selam da büyük bir heyecana kapıldı. Abdullah emin olmak için Atiye Hanım’a “Benim vücudumda yanık var” dedi. Atiye hanım “Sağ bacağında mı” diye sordu. Yanık Abdullah’ın sağ bacağındaydı. Atiye hanım, “Karnında beyaz leke, başında iki de ben vardı” dedi. Söyledikleri doğruydu. Abdullah, İbrahim-Atiye Selam çiftinin 21 yıldır aradıkları oğluydu...



8 YIL ÖNCE TV’DE ARADILAR



İbrahim Selam ve Atiye Selam çifti 2010 yılında Müge Anlı’nın programına çıkıp, evlatlarını aramışlardı. Ancak haftalarca süren araştırmalardan sonuç çıkmamıştı. 1997 yılında çalınan çocuğun bulunabilmesi içir 2010 yılında büyüdüğü de göz önüne alınıp robot resmi yapılmıştı.



KAYBOLDUĞU YERE YERLEŞMİŞLER



Anne Atiye Yılmaz “Biz aslında İzmir’de oturuyorduk. Annem rahatsızlanınca ben oğlumu alıp Hatay’a gelmiştim. Oğlum kapının önünden ayrıldıktan sonra kayboldu. Onu götüren belki aynı yere geri getirir diye Hatay’a yerleştik ama 21 yıl ses çıkmadı” dedi. Baba İbrahim Selam ise “Bizim 21 yılımızı çaldılar. Bunu kim yaptıysa cezasını çekmeli” diye konuştu. Bugün 23 yaşında olan Abdullah’ın asıl adının Gürsel olduğu öğrenildi.

NAZMİYE ORUÇOĞLU OLAYI



İstanbul’da yaşayan ve gayrimenkul zengini olduğu öğrenilen iş kadını Nazmiye Oruçoğlu 18 Eylül tarihinde sır dolu bir şekilde ortadan kayboldu. İlk evliliğinde şiddet ve geçimsizlik nedeniyle ayrılan daha sonra ikinci evliliğini yapan ve yine şiddet gören Nazmiye Oruçoğlu ikinci eşiyle de maddi anlamda sorunlar yaşıyordu. 45 yaşındaki kadının kaybolduğu tarihten 13 gün sonra yokluğu fark edildi.



Ayrıldığı son eşi tarafından çocuğu teslim edilmek için aranan kadın günlerce telefonlarına cevap vermeyince kayıp olduğu anlaşıldı. Nazmiye Oruçoğlu’nun Boşandıktan sonra başka biriyle görüşmeye başladığı ve erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Kadının eski eşleri ve yeni erkek arkadaşı ile de para problemi olması şüpheleri arttırmaya başladı. Telefona bağlanan eski eş karısının genellikle senetleri sakladığını ve borçların ödenmesine rağmen senetleri teslim etmediğini söyledi. 19 ve 11 yaşlarında İki çocuğu bulunan Nazmiye Hanım’dan hala bir haber yok.



Nazmiye Oruçoğlu Atay beyden sıkça dayak yediği için ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.







NAZMİYE ORUÇOĞLU'NUN OĞLU SERHAT BEY NELER SÖYLEDİ?



Müge Anlı'da bugün canlı yayına Yasemin Oruçoğlu'nun oğlu Serhat telefon bağlantısıyla programa katıldı. Serhat, anne Yasemin Oruçoğlu'nun kaybolması ve babası Yüksel Bey'in konuyla ilgisi olup olmadığı hakkında şu sözleri söyledi: ''Babamla konuştum, 30 Ağustos'ta buluşuldu resmi tatilde bir şey yapılamadığı için sonra bir daha buluştuk annenle dedi. Babam bir süredir dalgın, o yüzden hangi gün buluştuğunu unutmuş olabilir. Böyle bir şey varsa git teslim ol beni zor durumda bırakma dedim. Bu adam bana 20 yılını verdi, ben varım diye böyle bir şey yapmaz. 50 yaşında olabilir ama insanların bazı olaylara karşı dirençleri farklı oluyor. Yaşadıkları şeyler yüzünden hangi gün buluşulduğunu unutmuş olabilir. Annem babamı benim üzerimden aramaya çalışıyordu ve babama bıkkınlık geliyordu. Kadınla olan iletişimi bile zihninde tutmak istemiyordu. ''



21 YIL SONRA KAVUŞTULAR



