Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar adayı oldu.

Seçimlerde 2 adayla yarışan 49 yaşındaki Battal, 300 seçmenli köyden 29 oy alınca sitemini sosyal medyadan yaptığı açıklama ve paylaştığı şiirle dile getirdi.

Paylaştığı videoda garibanlık, fakirlik ve şiir yazıp sosyal medyada paylaşmasının üç kusur olarak sırtına yüklendiğini anlatan Battal, kendisinin aşağılandığını ileri sürdü.

"Adi göynüme söz geçiremedim, böyle bir maceranın içine girdim." diyerek ailesini ve akrabalarını mahcup ettiğini, özür dilediğini vurgulayan Battal, 29 oy ile boynunun büküldüğünü aktardı.

Battal, sitemini sosyal medyadan paylaştığı şu şiirle dile getirdi:

"Okumda mı yayımda mı bilmiyorum. Saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kör müyüm, görüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dedi bu yarışta kimin var? Kime içirecek çayın suyun var? Aklı kesse beni köyden de kovar. Akrabam, dostlarım istemedi ilk önce beni. Ben köyüme kötü falan diyemem. Köyümü tek kalemde silemem. Mahallem, köylüm istemedi ilk önce beni. Çoban dedi, muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dedi, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci. Benim gibi aynı köylü bilinci. Varsın onlar olsun en baş birinci. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Acıyormuş bana fakir diye. Her yere gidemezsin toplasın diye. Beni fakir görme bu kibir niye? Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Umudum tükendi hayalim bitti. Dünya, gücün Aydın'a yetti. Zaten izlemiyorum o film bitti. Mahallem köylüm istemedi ilk önce beni. Baldızım, bacanağım, Homurlu istemedi ilk önce beni."

Battal'ın paylaşımı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

ŞAİR MUHTAR ADAYI 24 TV'YE KONUŞTU

24 TV'ye konuşan şair muhtar adayı Battal, "Benim de köyümde doğalgaz olsun" dedim ama olmadı. Demek ki yanlış manifesto yapmışım." ifadelerini kullandı.

Muhtar adayı Battal, "Sen dağda davar güdüyorsun, devlet dairesine nasıl gideceksin?" dediler. Benim de zoruma gitti. Ben de böyle bir şiir yazdım." diye konuştu.

Battal, "Köyde kimsenin ağzını bıçak açmıyor. İçten içe bana kızıyorlar. Ben kimseye küs değilim. Onlar bana küs. Küsmesinler köyümün adını herkese duyurdum." dedi.

Aydın Battal, "Sayın Sağlık Bakanımız ve Adalet Bakanımız aradı. Ben kendim için hiçbir şey söylemedim, köyümün ihtiyaçlarını herkese söyledim. Devletin benim köyümün ihtiyaçlarının hepsinden haberi var." ifadelerini kullandı.

Battal, "Benim için siyaset defteri kapandı artık aza bile olmam. İleride güzel bir şiir yazar ve gönüllerini belki alırım. Siyaset benim işim değil ama şiir yazmaya devam edeceğim." diye konuştu.