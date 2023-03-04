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Medya

Nuh Albayrak'tan dikkat çeken açıklama: Akşener'in ayrılışı masayı daha marjinalleştirecek

Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla Kılıçdaroğlu'nun HDP konusunda daha rahat davranacağını belirten Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, masanın bundan sonra marjinal sol ve Marksist ağırlıklı olacağını kaydetti. Nuh Albayrak, SP, Deva ve Gelecek Partisi'nin marjinalleşmeye karşı irade ortaya koyamayacağını da söyledi.

4 Mart 2023 Cumartesi 12:30 - Güncelleme:
Nuh Albayrak'tan dikkat çeken açıklama: Akşener'in ayrılışı masayı daha marjinalleştirecek
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Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Altılı Masa'da yaşanan adaylık krizine ilişkin 24'e önemli açıklamalarda bulundu.

"MASA DAHA DA MARJİNALLEŞECEK"

Kılıçdaroğlu'nun TİP ve SOL Parti ziyaretlerine dikkat çeken Nuh Albayrak, "Tamam Akşener ayrıldı orada. Ayrılan kaybeder. Ama şuna dikkat çekmek lazım. Bu masa artık altı kişi vardı orada. Altılı masaydı. Bir tanesi ayrıldı. Beşli masa değil... Aynı şey değil. Bence İYİ Parti'nin oradan ayrılması masa açısından çok önemli bir şeyi değiştirdi. O masanın görünümünü bundan sonra gidişatına bakacağız. Daha marjinalleştirecek. Muhafazakar isimlerin görülmesi kimseyi aldatmasın. Dolayısıyla bundan sonra o masa tamamen HDP yani marjinal sol ve Marksist ağırlıklı bir masa olacak. (SP-Deva-Gelecek) Orada olunca net bir iradeyle orada onlarla mücadele edebilecek durumda değil bunlar. Dolayısıyla İYİ Parti'nin oradan ayrılması, masanın görünümünü, kesiteni, dokusunu çok değiştirdi. Bu çok önemli. Artık orası altıdan bir eksik, beşli masa değil" dedi.

"KILIÇDAROĞLU, BUNDAN SONRA HDP KONUSUNDA DAHA RAHAT"

HDP'nin masaya dahil edilmesinin bir ABD projesi olup olmadığına ilişkin Nuh Albayrak, "Tabii Amerika'nın HDP'ye olan tavrını biliyoruz. Ama şu kesin şu ana kadar Kılıçdaroğlu, HDP'ye olan aşkını biraz daha Akşener'den dolayı tam olarak evliliğe döndüremiyordu tabiri caizse. Ama şimdi ondan kurtuldu. Aslında Kılıçdaroğlu bu anlamda belki dediğim gibi masa bir şey kaybetti ama büyük bir vesayetten de kurtuldu aslında. Bundan sonra Kılıçdaroğlu'nun bu konularda çok daha keskin, çok daha rahat hareket ettiğini göreceğiz. Biraz HDP konusunda" dedi.

Sürecin başından bu yana Kılıçdaroğlu'nun HDP-Akşener'i birlikte götürmek için çok uğraştığını belirten Nuh Albayrak, "Kılıçdaroğlu son paylaşımında bile HDP'yi arzu ediyor. Kılıçdaroğlu, bir tercih yapacaksa İYİ Parti mi?, HDP mi? diye tercih yapacak olursa. Tabii ki HDP" ifadelerini kullandı.

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