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Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi görmekte olan, yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti.

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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yalçın Menteş’in vefat ettiği bilgisini veren kişi oldu.
 
Tatlı Kaçıklar isimli diziyle 1990’lı yılların çok sevilen isimlerinden Menteş, son dönemde sanat camiasından vefasızlık gördüğü haberleriyle de gündeme gelmişti.
 
‘Felaket Tellalı’ lakabı ile tanınmakta olan ses sanatçısı Onur Akay, Yalçın Menteş’in vefat ettiğini açıkladı.
 
Cenaze töreni için askerde olan oğlunun beklendiğini duyuran Onur Akay, “12 gündür yoğun bakımda tedavisi süren ünlü oyuncu Yalçın Menteş’i, dün akşam saat 20:40’da kaybettik. Cenazesi, askerlik görevini yapmakta olan oğlu Atilla Menteş’in gelmesinden sonra son yolculuğuna uğurlanacak. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.
 
Usta oyuncu Yalçın Menteş, 2013’te kangren olan bacağını kaybetmişti. Menteş, 12 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyordu.
 
YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?
 
Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960’ta İzmir Tire ‘de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir’de tamamladı. İzmir’de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman’ın “Darılmaca Yok” adlı oyunuyla başladı. 1999 Yılında Star Tv’ de yayınlanan “Çarli” ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı “Tatlı Kaçıklar” adlı diziyle televizyon ekranlarında parlamıştır.
 
Yalçın Ajansı’nı kurdu. Bir ara İzmir’deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983’de İzmir’de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987’de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul’a yerleşti. TRT’deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV’de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.
 
1995’te “Dikkat Yalçın Menteş” adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi’nden etkilenen Yalçın Menteş, “100 Ünlü Yüz” adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.
 
Yalçın Menteş, ‘Charlie’ isimli bir maymunla stand up gösterileri de yaptı. Son olarak ‘Akasya Durağı’ adlı komedi dizisinde oynadı.
 
Yalçın Menteş, 1981 yılında Birhan Hanım ile İzmir’de evlendi, 2006 yılında alkol yüzünden boşanıp tedavi gördükten sonra 2009 yılında tekrar evlendiler. 1991 doğumlu Atilla adında oğlu vardır.
 
Alkol yüzünden 3 evini satan ve kendi deyimiyle dibe vuran ünlü tiyatrocu Yalçın Menteş, 2006 yılında eşi Birhan Hanım ile boşandı, alkolizm tedavisi görerek, 25 Ekim 2006’da alkolü bıraktığını açıkladı. 3 yıl ayrılıktan sonra eski eşiyle tekrar bir araya gelerek yeniden evlendi. Yalçın Menteş, “Yolluk” adlı oyunuyla alkolizmle savaşa destek oldu.
 
30 yıldır diabet hastası olan Yalçın Menteş, diyabet, kalp ve damar hastalıkları sebebiyle bir süre önce kaldırıldığı Şişli’deki Memorial Hastanesi’nde tedavi görmekte iken 12 Nisan 2013 tarihinde damar tıkanıklığı yüzünden sağ bacağının dizinin üzerinden kesildi.
 
2018 yılında Müfit Can Saçıntı’nın senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği ‘Babamın Ceketi’ filminde Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Ayşen Gruda, Suat Sungur, Yalçın Menteş, Ünal Yeter oynadı.
 
Sağlık durumu kötüleşen Yalçın Menteş, 29 Ocak 2019 tarihinde yoğun bakıma kaldırıldı.
 
Tiyatro oyunlarından bazıları:
 
1977 – Darılmaca Yok
 
1995 – Dikkat Yalçın Menteş
 
1998 – 100 Ünlü Yüz
 
1999 – Konuşan Törki
 
2001 – Bir Millet Eğleniyor
 
2008 – Yolluk
 
2008 – 2009 – Eros Pansiyon
 
2009 – Yiyoz, İçiyoz, Ödeyemiyoz
 
Filmleri ve dizileri:
 
2018 – Babamın Ceketi (Konuk oyuncu) (Sinema Filmi)
 
2013 – Doksanlar (Rasim) (TV Dizisi)
 
2011 – Akasya Durağı 4. Sezon (Tuncay) (TV Dizisi)
 
2009 – Hamileyim Hamile (Recai) (Sinema Filmi)
 
2008 – 2009 – Yalancı Romantik (Batık Osman) (TV Dizisi)
 
2006 – Yalancı Yarim (Teoman) (TV Dizisi)
 
2005 – İnadım İnat (Dursun) (TV Dizisi)
 
2005 – Sevda Tepesi (Komiser Necmi) (TV Dizisi)
 
2004 – Cennet Mahallesi (Tahsin) (TV Dizisi)
 
2001 – Yalçın Menteş show (Kendisi) (Tv Programı)
 
1999 – Çarli (Hırsız) (TV Dizisi)
 
1997 – Hayvanlara Dokunduk (TV Dizisi)
 
1996 – Tatlı Kaçıklar (Saffet) (TV Dizisi)
 
1992 – Mahallenin Muhtarları (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

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