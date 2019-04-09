Ramazan ayı 2019 ne zaman başlıyor? 2019 ramazan bayramı tatili kaç gün?
Türkiye’de ve tüm İslam aleminde büyük önem taşıyan Ramazan ayını yaklaşmasıyla vatandaşların gündeminde, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Razaman ayı hangi güne denk geliyor? 2019 Ramazan Bayramı tarihleri hangi gün? Soruları yer alıyor. Hicri Takvim’in 9. Ayı olan Ramazan, dünyasında aynı zamanda oruç ayı olarak da ifade ediliyor. Ramazan ayı yani ilk oruç 6 Mayıs'ta tutulacak. Ramazan bayramı ise 3 Haziran'da başlayacak. 3 gün süren Ramazan bayramı 6 Haziran Perşembe günü sona erecek. Çalışanların aklında ise bayram tatili 9 gün olur mu sorusu var. İşte haberimizin detayları…
Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ramazan ayı hangi güne denk geliyor soruları vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer almaya başladı. Hicri Takvim’in 9. Ayı olan Ramazan, dünyasında aynı zamanda oruç ayı olarak da ifade ediliyor. Ramazan ayı yani ilk oruç 6 Mayıs'ta tutulacak. Ramazan bayramı ise 3 Haziran'da başlayacak. 3 gün süren Ramazan bayramı 6 Haziran Perşembe günü sona erecek. Çalışanların aklında ise bayram tatili 9 gün olur mu sorusu var. 7, 8, 9 Haziran günlerini de tatile ekleyen çalışanlar uzun bir tatil şansı yakalayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi’nde Ramazan Ayı’nın başlangıç tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu? İşte detaylar…
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.