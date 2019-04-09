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Ramazan ayı 2019 ne zaman başlıyor? 2019 ramazan bayramı tatili kaç gün?

Türkiye’de ve tüm İslam aleminde büyük önem taşıyan Ramazan ayını yaklaşmasıyla vatandaşların gündeminde, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Razaman ayı hangi güne denk geliyor? 2019 Ramazan Bayramı tarihleri hangi gün? Soruları yer alıyor. Hicri Takvim’in 9. Ayı olan Ramazan, dünyasında aynı zamanda oruç ayı olarak da ifade ediliyor. Ramazan ayı yani ilk oruç 6 Mayıs'ta tutulacak. Ramazan bayramı ise 3 Haziran'da başlayacak. 3 gün süren Ramazan bayramı 6 Haziran Perşembe günü sona erecek. Çalışanların aklında ise bayram tatili 9 gün olur mu sorusu var. İşte haberimizin detayları…

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ramazan ayı hangi güne denk geliyor soruları vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer almaya başladı. Hicri Takvim’in 9. Ayı olan Ramazan, dünyasında aynı zamanda oruç ayı olarak da ifade ediliyor. Ramazan ayı yani ilk oruç 6 Mayıs'ta tutulacak. Ramazan bayramı ise 3 Haziran'da başlayacak. 3 gün süren Ramazan bayramı 6 Haziran Perşembe günü sona erecek. Çalışanların aklında ise bayram tatili 9 gün olur mu sorusu var. 7, 8, 9 Haziran günlerini de tatile ekleyen çalışanlar uzun bir tatil şansı yakalayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi’nde Ramazan Ayı’nın başlangıç tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu? İşte detaylar…

 

2019 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
 
 
Ramazan Ayı 2019 yılında 6 Mayıs pazartesi günü başlıyor. Kadir Gecesi ise, 31 Mayıs Cuma, Ramazan Bayramı Arefe günü ise 3 Haziran 2019 pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı 1. gün 4 Haziran 2019 Salı günü, Ramazan Bayramı 2. gün 5 Haziran 2019 Çarşamba günü, Ramazan Bayramı 3. gün 6 Haziran 2019 Perşembe gününe denk geliyor.
 
 
2019 yılında vatandaşların merak ettiği diğer dini günler ise Diyanet Takvimi'nde yayınlandı. İşte, 2019 Diyanet Takvimi'nde yer alan dini günlerin tamamı...
 

 
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
 
Ramazan ayı 6 Mayıs - 3 Haziran 2019 tarihleri arasında yaşanacak. 3 Haziran günü ise Ramazan Bayramı arefesi sayılırken, 4-5-6 Haziran Ramazan Bayramı olacak. İşte Ramazan Bayramı'nın denk geldiği günler...
 
3 Haziran 2019 Pazartesi AREFE
 
4 Haziran 2019 Salı 1. GÜN
 
5 Haziran 2019 Çarşamba 2. GÜN
 
6 Haziran 2019 Perşembe 3. GÜN
 

ORUÇ İBADETİNİN ÖNEMİ NEDİR?
 
Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def’i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar… Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174) Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karş› insanlara dayanıklı öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan…

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

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