İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0299
  • EURO
    31,341
  • ALTIN
    1852.45
  • BIST100
    7721.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • RTÜK Başkanı Şahin duyurdu! Sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım
Medya

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu! Sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sporun şiddet görüntüleriyle anılmasının, en çok futbol camiasına haksızlık olduğunu belirterek, vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

AA12 Aralık 2023 Salı 11:36 - Güncelleme:
RTÜK Başkanı Şahin duyurdu! Sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım
ABONE OL

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşı olduklarını ifade etti, MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan uyarı yaptıklarını hatırlatan Şahin,"Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, şöyle devam etti:

"Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması, en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

  • RTÜK
  • sporda şiddet
  • yaptırım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.