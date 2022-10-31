RTÜK Başkanı Şahin Samsun'da konuştu: Yapacağınız çalışmaları gururla takip edeceğimizi belirtmek istiyorum

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Gelecekte İletişim Çalıştayı'nın 12.'sini kurtuluşun simgesi olan Samsun'dan başlattıklarını, sırasıyla Amasya ve Sivas'a giderek tamamlayacaklarını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda medyanın rolüne dikkati çeken Şahin, "Biz yıllarca o dönemde Türk'ün haklı davasını ve sesini bütün dünya duyurmak için bizzat Atatürk'ün talimatlarıyla, devrin en önemli şahsiyetleriyle kurulan Anadolu Ajansını (AA) hatırlamaktayız. Yüz yıllık bir tarihin sonunda AA'nın yanında TRT'miz güçlü bir şekilde sesimizi dünyaya haykırmakta. İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda Basın İlan Kurumu ve RTÜK gibi bizler aynı zamanda bu görevleri yurt içinde ve yurt dışında haklı davamızı, gerek bize karşı yapılan yayınlar ve gerek bizim üzerimizden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı, iletişimin de gücünü kullanarak yapmaya çalışanlara karşı elimizden gelen kudretle, devletin verdiği kudret ve güçle yapmaya çalışmaktayız." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HAKLI DAVASI"

Gençlere seslenen Şahin, "Siz gelecekte iletişimci olacak değerli kardeşlerimize çok büyük görevler düşüyor. İşin rengini, işin aslını öğrenerek burada verilecek olan temel bilgilerle buradan mezun olup ülkelerinize gittiğinizde Türkiye'nin haklı davasına yapılacak olan bütün saldırılara karşı yapacağınız çalışmaları gururla takip edeceğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, iletişimci gençlerin gelecekle ilgili misyon edinmelerinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Çalıştayın Samsun'dan başlamasından son derece memnun olduklarını bildiren Dağlı, OMÜ bünyesinde 5 binden fazla uluslararası öğrenci olduğunu belirtti.

"ZOR DÖNEMLERDE BASINA NE KADAR ÖNEMLİ BİR MİSYON YÜKLENDİĞİNİ ANLADIK"

Dağlı, "Zor dönemlerde basına ne kadar önemli bir misyon yüklendiğini anlamamız açısından son derece önemli bir programdayız. Her dönemde basının böyle bir misyonu var. Basın bu misyonunu yerine getirdiği sürece zaten halkıyla bütünleşmiş, geleceğe güvenle bakan ve milletle birliktelik sergileyen bir basın görebiliyoruz. Bizim üniversitemizde 55 bin civarında öğrencimiz var. 5 binin üzerinde uluslararası misafir öğrencimiz mevcut. Türkiye'de bu manada önemli üniversitelerden birisiyiz. Bu konuda potansiyelimiz çok fazla. Gelen öğrencilerin hepsi özel sınavlardan geçmek suretiyle seçilerek üniversitemize gelen uluslararası öğrencilerdir." diye konuştu.

OMÜ VAKFI "KÜLTÜR ELÇİLERİ"

OMÜ Rektörü Yavuz Ünal ise yaklaşık yaklaşık 120 ülkeden öğrencinin "uluslararasılaşma" süreci kapsamında OMÜ'de eğitim gördüğünü, 2021 yılında yaklaşık 50 öğrenci seçerek OMÜ Vakfı aracılığıyla "kültür elçileri" adı altında özel bir programa tabi tuttuklarını anlattı.

Çalıştayın devamında uluslararası öğrenciler kendi alanlarında akademik bildirileri sundu. Tunus'tan Takoua Ferchichi, Arnavutluk'tan Era Doni, Etiyopya'dan Salih Meki, Afganistan'dan Muhammad Hassanzoy, Arnavutluk'tan Elidjon Ulaj, Cezayir'den Salima Feredj, Ürdün'den Osama Yahya, Sudan'dan Rania Abdelazim ve Türkiye'den Zeynep Sınar ile Muhammed Ersin Toy sunum yaptı.

Çalıştaya, RTÜK Başkanvekili Orhan Karadaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.