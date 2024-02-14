RTÜK'den yerel seçim hatırlatması

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, radyo ve televizyon yayınlarıyla alakalı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sınırları belirlediği ancak buna rağmen seçim atmosferinde bazı yayıncı kuruluşların belirlenen kuralları ihlal ettiğiyle karşılaşıldığı belirtildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi kuralların hatırlatıldığı açıklamada, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların, 1 Ocak'tan 30 Mart saat 18.00'e kadar medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabileceği kaydedildi.

Medya hizmet sağlayıcılarının da 1 Ocak'tan 29 Mart Cuma günü saat 23.59'a kadar siyasi reklam yayınlamasında sakınca olmadığı belirtilen açıklamada, "Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasak olacaktır. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması çok önemlidir" ifadelerine yer verildi.

Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının ve araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Özellikle haber bültenleri ve haber programlarında gerek adaylar gerekse yayın moderatörleri veyahut yorumcular tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, siyasi parti Genel Başkanlarına, seçime katılacak adaylara iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmaması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin demokratik kurumlarını, güvenlik birimlerini ve belli bir seçmen kitlesini hedef alan, aşağılayıcı, eleştiri sınırlarını aşan yorum ve açıklamalara yayınlarda yer verilmemesi gerektiği kaydedildi. Öte yandan yayıncılar ve habercilerin, evrensel basın meslek ilkeleri ışığında hareket etmesi, aleni olarak herhangi bir adayı desteklememesi ve taraf olmaması ifade edildi.