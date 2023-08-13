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Medya

Sosyal medya bunu konuşuyor! İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na karşı sabrı tükendi

Göreve geldiği günden beri İstanbul için verdiği sözlerin tamamını çiğneyen Ekrem İmamoğlu'na karşı sosyal medyada boykot başlatıldı. Sosyal medya kullanıcıları 'EkremsizistanbulLoading' etiketi ile İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tutan Twitter kullanıcıları, 'Neyse ki şunun şurasında çok az kaldı.', 'Dayan İstanbul ve İstanbullular. Geliyor gerçek hizmet ve belediyecilik.' şeklinde paylaşımlarda bulundu.

13 Ağustos 2023 Pazar 15:42 - Güncelleme:
Sosyal medya bunu konuşuyor! İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na karşı sabrı tükendi
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Göreve geldiği günden bu yana verdiği hiçbir vaadini yerine getirmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "16 milyona hizmet ediyoruz" algısıyla göz boyamaya devam ediyor.

AK Parti döneminde başlatılan ve bitmek üzere olan projeleri sonlandırıp altına kendi imzasını atan, doğal afetlerde tatil beldelerinde keyif yapan İmamoğlu, İstanbullular tarafından boykot ediliyor.

İstanbul'un trafik çilesini azaltacağını söyleyen ancak bir çözüm bulamayan İmamoğlu, bakımsız bıraktığı metrobüslere ve belediyeye ait otobüslere de çare bulamadı.

"ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM" SÖZÜNÜ ÇİĞNEDİ

Göreve gelmeden önce "Öğrenciler için ulaşım ücretsiz olacak" diyen İmamoğlu, bu sözünü de çiğnedi. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

İSTANBULLULAR İMAMOĞLU'NU BOYKOT EDİYOR!

2019 yılından beri verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen İmamoğlu'nu İstanbullular boykot ediyor. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında, İmamoğlu'nun durduğu projelere ve ulaşım sorunlarına atıfta bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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  • ekrembelediyecilikgerçek hizmet

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