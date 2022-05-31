Söylemezsem Olmaz programı dün ve bugün ekrana gelmedi. Hafta içi her sabah Beyaz Tv'de ekrana gelen programın takipçileri "Söylemezsem Olmaz neden yok?" sousuna yanıt aramaya başladı. Yoğumculuğunu Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin üstlendiği Söylemezsem Olmaz bitti mi? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BİTTİ Mİ?

Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunuculuğunu yaptığı program geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Programın Eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.

SEREN SERENGİL VE ARTO'DAN OLAY TARTIŞMA!

Söylemezsem Olmaz programında geçtiğimiz haftalarda Arto ve Seren Serengil arasında tartışma çıkmıştı.

Hülya Avşar'la arasının iyi olduğu bilinen Seren Serengil, Arto'nun Avşar'a söylemeleri karşısında tepki vermişti.

Seren Serengil, Arto'ya canlı yayında "Devamlı aynı şeyleri söylüyorsun. Haddini aşm aya başladın! Arto haddini aşma... Bunu sana söylettirmem. Hülya Avşar'ı neyle suçluyoruz?" şeklinde sert çıkmıştı. açıklamasında bulunmuştu.