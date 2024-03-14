Star Gazetesi Yazarı Resul Kurt'un acı günü

Star Gazetesi Yazarı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un annesi Fatma Kurt vefat etti.

Merhume Fatma Kurt'un cenazesi yarın Yeni Mezarlık Camisi'nde cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Adıyaman Yeni Mezarlığına defnedilecek.

Biz de TürkMedya Ailesi olarak merhume Fatma Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.