İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2024 Pazartesi / 20 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5154
  • EURO
    32,7483
  • ALTIN
    1957.12
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Suudi Arabistan'a başka Yunanistan'a başka! Ömer Özkök'ten Ali Koç'a tepki: 2022'de neden yoktu?
Medya

Suudi Arabistan'a başka Yunanistan'a başka! Ömer Özkök'ten Ali Koç'a tepki: 2022'de neden yoktu?

24 TV Genel yayın Yönetmeni Ömer Özkök, Günün Manşeti programında Süper Kupa krizi sonrası Suudi Arabistan'ı hedef alarak Atatürk hassasiyetiyle gündeme oturan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 2022'de AEK Larnaca deplasmanında Türk bayraklı atkıların stada alınmaması karşısında sessiz kalmasına tepki gösterdi. Özkök, 'Şu an itibariyle bayrağa ve Milli Marş'a olan hassasiyeti Ali Koç'un 2022'de neden yokmuş' dedi.

Star Gazetesi1 Ocak 2024 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'a başka Yunanistan'a başka! Ömer Özkök'ten Ali Koç'a tepki: 2022'de neden yoktu?
ABONE OL

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı öncesi Suudi yönetiminin aldığı kararla 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü. İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını bildirmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finali öncesinde yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin 'Atatürk' konusundaki taleplerini reddettiğini ve bu nedenle maça çıkmayacaklarını ilan etmişti. "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum" diyen Ali Koç'un 2022'de AEK Larnaca deplasmanında Türk bayraklı atkıların stada alınmamasına ve pankarttaki Türk bayrağının kapatılmasına sessiz kalması tekrar gündeme geldi.

24 TV Genel yayın Yönetmeni Ömer Özkök, Günün Manşeti programında Ali Koç'un Suudi Arabistan'a aldığı tavrı Yunanistan'a karşı gösterememesine tepkide bulundu. 2022 yılından bir haber okuyan Özkök, "Şu an itibariyle bayrağa ve Milli Marş'a olan hassasiyeti Ali Koç'un 2022'de neden yokmuş. Günün sonunda hem Galatasaray Kulübü'nün hem de Fenerbahçe Kulübü'nün başkanları krizin müsebbipleridir. Geçtiğimiz bir ayın içinde bir kulübün başkanı hakeme yumruk atıyor. Bir başka kulüp başkanı sahadan takımı çekiyor. Birisi protokolde anlamsız gerginlik çıkarıyor. Bu gerginliği yönetme noktasında aciz kalan TFF ve onun başkanın da şapkayı önüne koyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TFF'nin yaşanan olaylar sonrası özür dilemesi gerektiğini belirten Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Ali Koç için ise "Niyeti bozuk" nitelemesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.