29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı öncesi Suudi yönetiminin aldığı kararla 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü. İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını bildirmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finali öncesinde yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin 'Atatürk' konusundaki taleplerini reddettiğini ve bu nedenle maça çıkmayacaklarını ilan etmişti. "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum" diyen Ali Koç'un 2022'de AEK Larnaca deplasmanında Türk bayraklı atkıların stada alınmamasına ve pankarttaki Türk bayrağının kapatılmasına sessiz kalması tekrar gündeme geldi.

24 TV Genel yayın Yönetmeni Ömer Özkök, Günün Manşeti programında Ali Koç'un Suudi Arabistan'a aldığı tavrı Yunanistan'a karşı gösterememesine tepkide bulundu. 2022 yılından bir haber okuyan Özkök, "Şu an itibariyle bayrağa ve Milli Marş'a olan hassasiyeti Ali Koç'un 2022'de neden yokmuş. Günün sonunda hem Galatasaray Kulübü'nün hem de Fenerbahçe Kulübü'nün başkanları krizin müsebbipleridir. Geçtiğimiz bir ayın içinde bir kulübün başkanı hakeme yumruk atıyor. Bir başka kulüp başkanı sahadan takımı çekiyor. Birisi protokolde anlamsız gerginlik çıkarıyor. Bu gerginliği yönetme noktasında aciz kalan TFF ve onun başkanın da şapkayı önüne koyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TFF'nin yaşanan olaylar sonrası özür dilemesi gerektiğini belirten Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Ali Koç için ise "Niyeti bozuk" nitelemesinde bulundu.