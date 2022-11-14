Taksim'deki saldırı sonrası New York Times'dan skandal başlık

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin haber Amerikan günlük gazetesi New York Times tarafından algı çalışması yürütülerek servis edildi.

"TURİSTLERİN EN ÇOK GEZDİĞİ YER"

Yapılan saldırıya ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaşan New York Times, paylaşımında "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadelerini kullandı.

New York Times'ın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." denildi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Türkiye'yi karalamaya çalışan NYT'a, pek çok kullanıcı tepki gösterdi. Türkler'in de aynı caddede yürüdüğünü vurgulayan yerli ve yabancı kullanıcılar, "Aynı başlığı 11 Eylül saldırıları için de kullanabilir misiniz?", "Bu nasıl turizm merkezli bir söylemdir?", "Sadece turistler mi? Nasıl bir bakış açısı?", "Böyle düşmanca bir haber yazılabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.

GELEN TEPKİLERDEN SONRA AÇIKLAMALAR DEVAM ETTİ

New York Times, yürüttüğü algıyı devam ettirerek bir tweet daha attı. Bu kez paylaşımını daha da detaylandırarak, "Türkiye turizm sektörü koronavirüs pandemisinden kurtulmak için çalışırken, patlama yıllarca süren sakinliği paramparça etti." demesi tepkilere neden oldu.