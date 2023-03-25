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Medya

Tele 1'de 28 Şubat kafası! İmam hatiplilere yönelik skandal sözler

Fondaş medya Tele 1 ekranlarında yeni bir skandal yaşandı. Özdemir İnce isimli şair, imam hatipleri hedef alarak haddini aşan ifadeler kullandı. İnce'ye tepki yağdı.

25 Mart 2023 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
Tele 1'de 28 Şubat kafası! İmam hatiplilere yönelik skandal sözler
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CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 canlı yayınında skandal ifadeler kullandı.

İnce, imam hatip liselerinin tek amacının camilere din adamı yetiştirmek olduğunu savundu. İmam hatip mezunlarının üniversiteye gitme hakkı olmadığını söyleyen İnce, "İmam hatip mezunlarının gidecekleri yerler Yüksek İslam Enstitüsü ve ilahiyat fakülteleri" dedi.

"İMAM HATİPLİLERDEN BİLİM ADAMI OLMAZ"

İmam hatipleri hedef alan İnce, "Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz. İmam hatip okullarının yüzde doksanının sivil veya fen lisesine dönüştürülmesi lazım." dedi.

  • Özdemir İnce
  • tele 1
  • İmam hatip

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