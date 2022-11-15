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Medya

Türk medya uzmanlarından Kırgızistan'da öğrencilere medya eğitimi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve GZT sosyal medya platformu işbirliğiyle 'Gazetecilik ve Yeni Medya Haberciliği Eğitimi' projesinin uygulanmasına başlandı.

AA15 Kasım 2022 Salı 18:25 - Güncelleme:
Türk medya uzmanlarından Kırgızistan'da öğrencilere medya eğitimi
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Kurumlardan 10 medya uzmanının verdiği yüz yüze ve uygulamalı eğitime, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Maarif Okulu ve Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Bir hafta sürecek eğitim programlarına katılan öğrencilere sertifika verilecek.

Eğitimlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan TİKA Bişkek Koordinatörü Osman Usta, öğrencileri medya sektöründeki profesyonellerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

TİKA Medya Eğitimleri Koordinatörü Büşra Bağdat ise eğitim programının sonunda birer yurttaş gazeteci haline gelecek öğrencilerden özgün içerikler üretmelerini bekleyeceklerini belirtti.

TRT Gençler İçin Gazetecilik Projesi Koordinatörü Alpay Arı da uygulamalı eğitimin sonunda öğrencilerin sahada haber yapmayı, telefon kamerasıyla içerik üretmeyi, mobil gazetecilik konusunda her türlü çalışmayı rahatlıkla yürütmeyi öğreneceğini anlattı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise eğitim projesini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile işbirliği yaparak gerçekleştiren TİKA, TRT ve GZT yetkililerine teşekkür etti.

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