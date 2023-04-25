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Medya

Vatandaştan 'devam' mesajı... ''Biz oyunun farkındayız, Reisi kimseye yedirmeyiz''

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan 24 Seçim Özel programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Seçim süreci hakkında konuşan Bakan Soylu, 'Vatandaşlarımız, ‘biz oyunun farkındayız', ‘Reisi kimseye yedirmeyiz' diyorlar. Bizim anlatmamız gereken birçok mesajı biz vatandaşımızdan alıyoruz.' dedi.

Star Gazetesi25 Nisan 2023 Salı 22:44 - Güncelleme:
Vatandaştan 'devam' mesajı... ''Biz oyunun farkındayız, Reisi kimseye yedirmeyiz''
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İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan 24 Seçim Özel programında Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan'ın sorularını cevapladı.

"VATANDAŞLARIMIZ, 'BİZ OYUNUN FARKINDAYIZ', 'REİSİ KİMSEYE YEDİRMEYİZ' DİYOR"

14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine yönelik konuşan Bakan Soylu, vatandaşın AK Parti'yi büyük bir şekilde sahiplendiğini söyledi.

Vatandaşın mesajı verdiğinin altını çizen Bakan Soylu, "Vatandaşlarımız, 'biz oyunun farkındayız', 'Reisi kimseye yedirmeyiz' diyorlar. Bizim anlatmamız gereken birçok mesajı biz vatandaşımızdan alıyoruz. Milletimiz Togg'la gurur duyuyor." dedi.

"BÜYÜK BİR SAHİPLENME SÖZ KONUSU"

Seçim sürecindeki vatandaşların davranışlarına değinen Soylu, "Tüm seçimlerle kıyaslarsam bizi büyük bir sahiplenme söz konusu. Dün yüz metreyi iki buçuk saatte yürüdük." ifadelerini kullandı.


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