YouTube'da İlkay Buharalı'ya konuk olan Şenol Aksoy adlı kişinin sarf ettiği sözler ağızları açık bıraktı.

Buharalı'nın "hocam" olarak hitap ettiği sözde aydın Aksoy, İslam'ı kullanarak Atatürk'le ilgili akla hayale gelmeyen açıklamalarda bulundu.

Aksoy, Atatürk'ün bedenlendiğini ve 'Mehdi' olarak ortaya çıkacağını iddia etti.

Aksoy, "Atatürk'ün ruhuyla örtüşecek. Atatürk enerjisinde biri gelecek ve buna İslam inancındaki 'mehdi' olarak bakıyorum" şeklinde konuştu.

Aksoy'un bu hezeyan dolu sözlerinin, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesajda "Bana bakan Atatürk'ü görür" ifadelerinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Aksoy'un sözleri de sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Fuat Uğur, "Tamam işte İmamoğlu o bedenlenen reenkarne Atatürk. İspatı bu videoda. İmamoğlu boşuna "Bana bakan Atatürk'ü görür" demedi. Yeni mehdi o. Soyadı da boşuna Müdafaa'dan İmamoğlu'na çevrilmedi. Her şeyin bir sebebi var. Geldiler vallahi." sözleriyle tepki gösterdi.

Gazeteci Zafer Şahin ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Atatürk bedenlendi!!! Müthiş bir ticari akıl... Gördüler tik tok'taki sahte Atatürklerin iş yaptığını. Şimdi "Gerçek Atatürk" diye piyasaya birini sürecekler. Bekliyordum bu hamleyi.. Talep var çünkü... Arz kaçınılmaz." sözleriyle tepkisini dile getirdi.