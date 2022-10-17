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Medya

Yazar Miroğlu: PKK ve Demirtaş arasındaki çatışma ''6'lı Masa''nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan yazar Orhan Miroğlu, 'PKK ve Demirtaş arasındaki çatışma '6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu' ifadelerini kullandı.

17 Ekim 2022 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Yazar Miroğlu: PKK ve Demirtaş arasındaki çatışma ''6'lı Masa''nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu
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24 TV'nin her bölümü merakla beklenen, sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkesin kendi arafını anlattığı Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu yazar Orhan Miroğlu oldu.

"Leyla Zana 2012 yılında bir başbakan var ve bu işi çözmek istiyor, onu desteklememiz lazım diyor. O konuşmanın bedelini siyasetten dışlanarak ödedi. Leyla Zana'yı dışlayan mesajı da Selahattin Demirtaş verdi. Leyla varsa Mecnun'un aşkı olduğu için var dedi. Tarih böyle ironiler ile doludur. Ona, devletin bize baktığı gibi bakıyorsun gibi cümleler söylediler. HDP'nin oylarını 6'lı masada hepsi istiyor. Bu oyları istemenin verdiği stratejik yükümlülük Kılıçdaroğlu'ndadır. Aslında PKK ve Demirtaş arasındaki çatışma 6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ben başa dönüleceği kanaatinde değilim. Bence Selahattin Demirtaş'ın ipi çekildi."

"CHP'NİN 6'LI MASA'DAKİ EN GÜÇLÜ KARTI DEMİRTAŞ KARTIYDI ŞİMDİ BU KART SARSILMIŞ OLDU"

"Demirtaş içerideyken, bağrımıza taş basacağız ama CHP adaylarına oy vereceğiz demişti. Bana göre CHP'nin aldığı metropol şehirlerden önemli bir kısmı HDP'nin oylarıdır. Selahattin Demirtaş ve PKK arasında olan bu tartışmayı ciddiye almak gerekiyor. Seçimlere yansıyacağını düşünüyorum. HDP'den beklenmedik gelişmeler olabilir. Selahattin Demirtaş'ı destekleyerek PKK'ya karşı bir tavır da görebiliriz. Tersi de olabilir. Bu kolay olacak bir şey değil. HDP'de siyaset yapan insanların PKK'ya karşı böyle bir tavır koymaları çok zayıf. Bu ihtimali güçlendiren şey 6'lı Masa'dır. CHP'nin 6'lı Masa'daki en güçlü kartı Demirtaş kartıydı şimdi bu kart sarsılmış oldu. Dolayısıyla CHP'nin siyasi itibari bir çizik yedi. Bu çiziği PKK daha derinleştirebilir. Kim sesini iyi duyurabilirse HDP seçmeni sağduyuya kulaklarını açabilir. Bunu çok güçlü bir ihtimal olarak görüyorum."

'İNSANLIĞIN KENDİ KÖKLERİ İLE BULUŞMA YÜZYILI İSE BU YÜZYIL, BUNUN ÖNCÜLERİNDEN BİRİ AMİN MAALOUF'TUR.'

"Latin Amerikalıları okuyoruz. Kendi ülkelerinin belleği gibi. Gerçek üstü edebiyat var. Ama bugün çok makbul bir yerde mi değil. İnsanlığın kendi kökleri ile buluşma yüzyılı ise bu yüzyıl, bunun öncülerinden biri Amin Maalouf'tur. Yolların Başlangıcı, Yüzüncü At gibi eserleriyle kökler ile buluşma edebiyatına çok büyük katkılar sağlamış biri. Türk Edebiyatı ayrı bir kategoride. Abdülhamit ile ilgili yazılan Orhan Pamuk ve sonra Livaneli'nin kitaplarına çok iyi niyetle başlamış olmama rağmen Dünya Edebiyatı'nda bir yere koyamadım. "

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