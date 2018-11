Yemekteyiz’de kim birinci oldu son bölüm izle puan durumu nasıl 2 Kasım 2018 Yemekteyiz haftanın birincisi kim

Yemekteyiz birincisi kim oldu 2 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu son bölüm izle puan durumu haberimizde yer alıyor. Heyecanın bir an eksik olmadığı Yemekteyiz birincisi araştırılıyor. Bakalım bugün kim birinci olacak? Yemekteyiz final akşamı için seyirciler merakla bekliyor ve heyecan dorukta yaşanıyor. TV8 kanalının büyük beğeni toplayan yarışması Yemekteyiz'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Birbirinden farklı lezzetlerin yarıştığı Yemekteyiz'de bu akşam haftabın finali yaşanıyor. Onur Büyüktopçu haftanın birincisine kaç puan verdi? 2 Kasım Yemekteyiz yarışmasının birincisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor. İşte merak edilen Yemekteyiz birinci olan ismi ve puan durumları...

YEMEKTEYİZ’DE KİM BİRİNCİ OLACAK?

Yemekteyiz bu akşam 16.00’da haftanın finali ile ekrana gelecek. Birinci olan isim 10 Bin TL’lik çekin de sahibi olacak. İşte bu haftaki yarışmacılar…

DUYGU TÜRKMEN

İlk gün yarışan Duygu Türkmen 28 yaşında. Satış ve Pazarlama uzmanı. Aslen Ordulu. İki yıllık evli. Yemek kursuna gidip eğitim almış.

RÜYA DOĞAN

İkinci gün yarışmacısı. 23 yaşında. Aslen Kastamonulu, ailesiyle yaşıyor. Anestezi Teknikeri olan yarışmacı üniversite eğitimini aşçı olarak almış, 4-5 yıl aşçılık yapmış.

HÜSEYİN DAŞTAN

42 yaşında, işletmecilik yapıyor. 3 aylık evli. Aslen Iğdırlı. İzmir’de restoran işletmeciliği yapmış.

GÖKHAN KARADENİZ

Dördüncü gün yarışmacısı. 30 yaşında, müşteri temsilcisi. 5 yıllık evli.

GÜLSÜN KORKMAZ ÜMİT

33 yaşında. 7 aylık evli. Ev hanımı. Yemek yapmak onun için yaşam biçimi.

YEMEKTEYİZ YARIŞMA FORMATI NASIL?

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 26 EKİM 2018

26 Ekim Cuma akşamı birinci belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile herkesi ekran başına kilitleyen yarışmada en çok puanı alan isim 10 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

26 Ekim Cuma akşamı yayınlanan Yemekteyiz'de birinci belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile herkesi ekran başına kilitleyen yarışmada en çok puanı alan isim Can Ekelik oldu

HAFTANIN YARIŞMACILARI

LEYLA AKPINAR

Haftanın ilk yarışmacısı Leyla Akpınar 25 yaşında. Dört yıllık evli 3 yaşında bir oğlu var. Satış danışmanlığı yapıyor. Aslen Mardinli olan yarışmacı yarışmadaki en büyük silahının inatçı kişiliği olduğunu söylüyor.

SELDA KARA

İkinci gün yarışmacısı olan Selda Kara 28 yaşında. Yalnız yaşıyor. Mesleği sigorta eksper yarımdıcılığı. Aslen Giresunlu olan yarışmacı sakin biri olduğunu fakat damarına basıldığında volkan gibi biri olduğunu söylüyor.

ÜNSAL YÖRÜR

Üçüncü gün yarışmacısı olan Ünsal Yörür 41 yaşında şarkıcılık yapıyor. İstanbullu ve ailesiyle birlikte yaşıyor. 20 yıldır sahneye çıkan yarışmacı yerel bir televizyon kanalında yemek üzerine program yapıyor.

CAN EKELİK

Dördüncü gün yarışmacısı olan Can Ekelik 31 yaşında Niğdeli. Taşımacılık sektöründe danışmanlık yapıyor. Bekar ve ailesiyle yaşıyor.

NADİRE ARSLAN

Final günü yarışmacısı. 40 yaşında, ev hanımı. 19 yaşında bir kızı 17 yaşında bir oğlu var. Kendisini dominant bir karakter olarak tanımlıyor.

Onur Büyüktopçu kimdir?

Yemekteyiz programıyla son dönemde sıklıkla ekranda gördüğümüz Onur Büyüktopçu gerek oyunculuğuyla gerekse sunuculuğuyla son dönemde adından sıkça bahsettiriyor. "Onur Büyüktopçu kim?" sorusunu merak eden izleyiciler aslında onu gayet iyi tanıyor. Birkaç yıl önce 'Kiralık Aşk' dizisinde karşımıza çıkan Onur Büyüktopçu dizide 'Koriş' karakterini canlandırdı. Onur Büyüktopçu'nun canlandırdığı 'Koriş' karakteri kısa zamanda beğeni toplamayı başardı.

Onur Büyüktopçu nerelidir?

Peki Onur Büyüktopçu kim, Onur Büyüktopçu aslen nereli? Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren Onur Büyüktopçu daha sonra lise eğitimi için İngiltere'ye gitti. Liseden sonra İngiltere'deki Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk eğitimi sonrasında Türkiye'de döndü.

Onur Büyüktopçu'nun oynadığı diziler

"Onur Büyüktopçu hangi dizilerde oynadı?" Bu soru da Onur Büyüktopçu'nun hayatı hakkında bir diğer merak edilen soru. Onur Büyüktopçu, ilk oyunculuk deneyimini Lise Defteri adlı gençlik dizisinde yaşadı. Cast direktörü olarak görev yapan Onur Büyüktopçu, Lise Defteri dizisinden 7 yıl sonra Güz Gülleri dizisinde rol aldı.

'Kiralık Aşk' ve 'Yemekteyiz'

Onur Büyüktopçu'nun geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan işi ise 2015 yılında yayınlanan ve başrollerini Barış Arduç ile Elçin Sangu'nun paylaştığı 'Kiralık Aşk'tı. 'Kiralık Aşk' dizisinde 'Koriş' karakterini oynayan Onur Büyüktopçu, kısa sürede dizinin takipçilerinin takdirini kazanmayı başardı. Büyüktopçu'nun canlandırdığı 'Koriş' karakteri kısa sürede fenomen oldu. Onur Büyüktopçu son olarak Yemekteyiz programında sunuculuk yapmakta. Onur Büyüktopçu'nun 'Yemekteyiz' programındaki doğal ve samimi halleri özellikle sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

Bugüne kadar rol aldığı yapımlar

Özellikle Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Onur Büyüktopçu'nun bugüne kadar görev aldığı yapımlar şöyle: Lise Defteri, Yabancı Damat, Doktorlar, Fırtınalı Aşk, Kavak Yelleri, Memleket Hikayeleri, Tatlı Bela Fadime, Üç Tatlı Cadı, Güz Gülleri ve Kiralık Aşk.