Yemekteyiz haftanın birincisi kim 26 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu son bölüm izle TV8’de! Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz’de final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz bugün kim birinci olacak? Bu sorunun cevabı yapılacak olan final akşamı sonucunda bugün belli olacak. 26 Ekim 2018 Yemekteyiz’de birinci açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir. Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda. Geçen hafta TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Haftanın finali ile ekrana gelen yarışmada birinci olan isim büyük ödülün de sahibi oldu. 19 Ekim Yemekteyiz birincisi toplam 32 puanla Arda Bey, 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLACAK? 26 EKİM 2018

26 Ekim Cuma akşamı birinci belli oluyor. Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile herkesi ekran başına kilitleyen yarışmada en çok puanı alan isim 10 Bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Yemekteyiz yeni bölümü ile saat 16.00'da TV8'de.

HAFTANIN YARIŞMACILARI

LEYLA AKPINAR

Haftanın ilk yarışmacısı Leyla Akpınar 25 yaşında. Dört yıllık evli 3 yaşında bir oğlu var. Satış danışmanlığı yapıyor. Aslen Mardinli olan yarışmacı yarışmadaki en büyük silahının inatçı kişiliği olduğunu söylüyor.

SELDA KARA

İkinci gün yarışmacısı olan Selda Kara 28 yaşında. Yalnız yaşıyor. Mesleği sigorta eksper yarımdıcılığı. Aslen Giresunlu olan yarışmacı sakin biri olduğunu fakat damarına basıldığında volkan gibi biri olduğunu söylüyor.

ÜNSAL YÖRÜR

Üçüncü gün yarışmacısı olan Ünsal Yörür 41 yaşında şarkıcılık yapıyor. İstanbullu ve ailesiyle birlikte yaşıyor. 20 yıldır sahneye çıkan yarışmacı yerel bir televizyon kanalında yemek üzerine program yapıyor.

CAN EKELİK

Dördüncü gün yarışmacısı olan Can Ekelik 31 yaşında Niğdeli. Taşımacılık sektöründe danışmanlık yapıyor. Bekar ve ailesiyle yaşıyor.

NADİRE ARSLAN

Final günü yarışmacısı. 40 yaşında, ev hanımı. 19 yaşında bir kızı 17 yaşında bir oğlu var. Kendisini dominant bir karakter olarak tanımlıyor.

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU? 19 EKİM 2018

TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de bu akşam kim birinci oldu? Haftanın finali ile ekrana gelen yarışmada birinci olan isim büyük ödülün de sahibi oldu. 19 Ekim Yemekteyiz birincisi toplam 32 puanla Arda Bey, 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

19 EKİM YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

SU KIYMET YALMAN

Birinci gün yarışmacı olan Su Kıymet Yalman 39 yaşında. Aslen Yozgatlı. Annesiyle birlikte yaşıyor. 22 yaşında bir oğlu var. Kendi reklam şirketi var fakat yönetimini kardeşine bırakmış. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyor.

ZEHRA ARSLAN

İkinci gün yarışmacısı Zehra Arslan ev hanımı ve Kastamonulu. 17 yıllık evli, iki kızı var.Bugüne kadar hiç çalışmamış.

OZAN AZİZ DİLBER

Üçüncü gün yarışmacısı. 23 yaşında avukat. Aslen Sivaslı, ailesiyle birlikte yaşıyor. Felsefe ve edebiyat üzerine denemeler yazıyor. Yemek yapmak en büyük hobisi.

DERYA AYDIN

Dördüncü gün yarışan Derya Aydın 34 yaşında, ev hanımı. Aslen Karslı, iki çocuğu var. Mantar ve hindiye alerjisi var.

ARDA MERT DEMİR

Final günü yarışan Arda Mert Demir 23 yaşında pazarlamacı. Aslen Tokatlı, ailesiyle yaşıyor ancak evlilik hazırlığında. Sebze yemeklerinden hiç hoşlanmıyor.

YEMEKTEYİZ SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere’ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.