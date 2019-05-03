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Yemekteyiz kim kazandı? 3 Mayıs Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz’de kimin kazandığı merak edilen konuların başında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programının sunuculuğunu ise Onur Büyüktopçu üstleniyor. Bu yıl eski yarışmacıları tekrar ekranlara taşıyan Yemekteyiz’de dün Dilan Güney yarıştı. Konularına zengin bir menü sunan Dilan, aldığı riskin karşılığını alamadı. Yemekleri eleştirilen Dilan ile yarışmacılar arasında tartışmalar yaşandı. Günün sonunda Dilan 9 puan alırken, kazanma şansını da zora soktu.

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Yemekteyiz’de haftanın birincisinin kimin olduğu merak edilen konuların başında yer alıyor. Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz’de haftanın sonuna gelindi. Haftanın son günü Akın Uzunal olacak. Günün 4. gününde yarışan Derya Güney, riskli bir menü ile konuklarını karşıladı. Düşük puanlar alan Derya, iki yarışmacıdan 1’er puan aldı. Günü 9 puanla kapatan Derya, yarışmadaki şansını zora soktu.

YEMEKTEYİZ’DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8’in sevilen yarışma programı Yemekteyiz’de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Belli olduğu takdirde haberimizde yayınlanacaktır.

YEMEKTEYİZ’DE 2 MAYIS PUANLARI

Haftanın dördüncü gününde Yemekteyiz’de yemeklerini yapacak olan Dilan Hanım mutfakta iddialı bir yarışmacı.

Menüsü

Kremalı mantar çorbası

Yalancı mantı

Çoban salatası

Tas kebabı

Pirinç pilavı

Magnolia

Yemekteyiz yarışmasına yukarıdaki menü ile katılan yarışmacı Yasin Cihan diğer yarışmacılardan aldığı toplam puan

Ömer: 1 Puan

Akın: 1 Puan

Ayten: 5 Puan

Melis: 2 Puan

YEMEKTEYİZ 29 NİSAN – 3 MAYIS HAFTASI YARIŞMACILARI

Ömer Akçay Kimdir?

Yemekteyiz yarışmasında 29 Nisan pazartesi günü ilk Ömer Akçay yarışacak. Ömer Akçay ses sanatçısıdır ve yemek konusunda kendine güveniyor. Ömer Akçay, hazırladığı menü ile rakiplerini geçebilecek mi?

Melis Ümit Baş kimdir?

Melis Ümit Baş Yemekteyiz'de 30 Nisan salı günü yarışacak isim... Melis Ümit Baş, butik sahibi ve kendisini yemek konusunda iddialı buluyor. Melis hanım birbirinden güzel yemekler ile rakiplerinin karşısına çıkacak.

Ayten Uğur kimdir?

Ayten Uğur, Yemekteyiz 29 Nisan-3 Mayıs'ta 3. gün yarışacak isim... Ayten Uğur yemek konusunda kendine güveniyor ve tekstil işiyle uğraşıyor. Ayten Uğur, 3. gün hünerlerini sergileyecek.

Dilan Güney kimdir?

Oyunculukla uğraşan Dilan Güney, Yemekteyiz'de bu hafta 4. gün yarışacak. Dilan Güney, mutfakta oldukça iddialı bir yarışmacı...

Akın Uzunal kimdir?

Yemekteyiz'de bu hafta 3 Mayıs cuma günü haftanın finalinde yarışacak yarışmacı Akın Uzunal... Akın Uzunal, teknoloji firması sahibidir ve yemek konusunda iddialı...

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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