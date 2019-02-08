Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? (4-8 Şubat Yemekteyiz'de haftanın puan durumu)

Yemekteyiz programında (8 Şubat Cuma) bu akşam haftanın birincisi toplanan puanların ardından belli oluyor. Sevilen yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu akşamın sonunda kazanan ismi ve aldığı puanı canlı yayında açıkladı. Hafta içi her gün ekrana gelen ve Cuma günleri final yapan Yemekteyiz'de yarışan yarışmacılar yaptıkları yemeklerle ödül için yarışmaktadır. İşte bu hafta ödülü kazanan isim...

Yarışmacıların yarıştırdığı ekranların sevilen yarışması Yemekteyiz'in bu haftaki yeni yarışmacıları izleyiciler tarafından merak ediliyor .Haftanın sonunda yarışmacılardan ve Onur Büyüktopçu'dan aldığı puanlar sonunda haftanın kazananı oluyor. Haftanın son gününde 10 BİN TL ödül ile haftayı birinci olarak tamamlayan yarışmada bu haftanın yeni yarışmacıları merakla bekleniyor.

Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelen ve son dönemlerin en popüler yemek programlarından biri olmayı başaran Yemekteyiz'in 4-8 Şubat haftası da sonlanıyor. Bu hafta yarışmada Mehtap Karaördek, Alev Güler, İsmail Altay, Yasin Obuz ve Ayla Duymaç yarıştı.

Zaman zaman hararetli tartışmalara sahne olsa da genel olarak keyifli bir beş günü bırakan yarışmacılardan hangisinin birinciliği üstleneceği merak konusu. İzleyiciler de haftanın şampiyonunu öğrenmek istiyor ve Yemekteyiz'de kim birinci oldu sorusunu soruyor.

Yarışmanın formatı her ne kadar yemek üzerine de olsa yarışmacılar hitap, masa düzeni ve ikili ilişkilere dikkat ederek puanlama yapıyor. Çoğu zaman eleştiriler olsa da Yemekteyiz'i renklendiren noktalardan biri de bu. Tartışmaların uzatılması kesinlikle önerilmiyor.



YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI - (4- 8 ŞUBAT 2019)

Mehtap Karaördek kimdir?



Yemekteyiz'in ilk gün yarışmacısı Mehtap Hanım 29 yaşında. Aslen Sivaslı. Sabırlı biri olduğunu ancak inatçılığının da ön plana çıkan özelliği olarak belirtti.

Alev Güler kimdir?

Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı Alev Güler, spa ve fitness salonu müdürü. Sportif bir kişiliği var. Futbol oynamış.

İsmail Altay kimdir?

Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı İsmail Altay, aslen Bartınlı olan İsmail Bey apartman görevlisi.

Yasin Obuz kimdir?

Aslen Diyarbakırlı. Kendisi işletmeci. Futbol ve basketbol başta olmak üzere tüm branşlarda spor yapmış.

Ayla Duymaç kimdir?

Ayla Duymaç 55 yaşında ve aslen Sivaslı... 5 çocuk annesi olan Ayla Hanım, aynı zamanda 5 torun sahibi.

YEMEKTEYİZ'İN SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı.

Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı.

Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.