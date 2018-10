Yemekteyiz’de kim birinci oldu 12 Ekim Yemekteyiz izle haftanın birincisi kim son bölümde neler oldu

Yemekteyiz’de kim birinci oldu? Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz haftanın birincisi kim? Yemekteyiz son bölümde neler oldu? YEMEKTEYİZ 12 Ekim haftanın birincisi araştırılıyor. Yemekteyiz'i kim kazandı, son bölüm kim kazandı? Her hafta değişen yarışmacıları ve yüksek hararetli tartışmalarıyla izleyiciyi ekran başına çeken Yemekteyiz yarışması bu hafta da renkli isimleri bir masa etrafında topladı. Programın bu hafta yayınlanan bölümüne katılan yarışmacı Sevda Hanım, ‘Duygusal bağım var’ dediği ve Okyanus adını verdiği oyuncak bebeğiyle yarışmaya damga vurdu. Yarışmaya Okyanus adını verdiği oyuncak bebeğiyle katılan ve sürekli olarak kucağında taşıdığı bebeğiyle olduğu kadar renkli görüntüsü ve açıklamalarıyla da programa damga vuran Sevda Hanım, program sunucusu Onur Büyüktopçu’nun dikkatinden kaçmadı ve Büyüktopçu sorduğu sorularla Okyanus bebeğin hikayesini öğrenmeye çalıştı.

YEMEKTEYİZ 12 EKİM YARIŞMACILARI

UĞUR KONYAR

Birinci gün yarışmacısı olan Uğur Konyar 42 yaşında ev hanımı. Aslen Amasyalı. 22 yıllık evli ve üç çocuğu var. Yıllarca havalimanında güvenlik görevi olarak çalıştıktan sonra işini bırakmış.

MELEK AYDIN

İkinci gün yarışmacısı olan Melek Aydın 42 yaşında ev hanımı. Karabüklü 18 yıllık evli iki çocuğu var. Ankara'da yaşıyor. Yemekteyiz'e katılmak için İstanbul'a gelmiş.

YAVUZ ŞENYER

Üçüncü gün yarışmacısı olan Yavuz Şenyer 38 yaşında Trabzonlu. Bekar olan yarışmacı yarışma için İstanbul'a geldi. Gemicilik yapıyor.

BİLAL TÜREN

Dörtdüncü gün yarışan Bilal Türen 33 yaşında Mardinli ve Sigortacı. 1buçuk yıllık evli olan yarışmacı konservatuvar mezunu. Müzik sektöründe hayalindeki çıkışı yapamadığı için sigortacı olmuş.

SEVDA YAĞCI

Final günü yarışacan Sevda Yağcı 40 yaşında. Ressam ve Kalıcı Makyaj uzmanı. Rizeli. Psikolojiye çok meraklı.

YEMEKTEYİZ 5 EKİM'DE KİM BİRİNCİ OLDU? GEÇEN HAFTA

Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi ilk gün yarışmacısı olan Naim Akman oldu. Onur Büyüktopçu diğer yarışmacılara düşük puan vererek birinci olan Naim Akman'a tepkisini gösterdi. Naim Akman 10 Bin TL'lik çekin sahibi

NAİM AKMAN

Birinci gün yarışmacısı olan Naim Akman 38 yaşında aslen Malatyalı. Mesleği solistlik. Hukuk okurken sahnelere transfer olmuş. Birçok ünlü assolistin önünde sahneye çıkıp şarkı söylemiş.

BURCU KARAASLAN

İkinci gün yarışmacısı 39 yaşında. Müzisyen 8 yıllık evli ve 2 buçuk yaşında bir kızı var. Aslında on beş yıllık bankacı ama müzisyenliğe duyduğu özlem nedeniyle işi bırakmış. Şimdilerde müzikle uğraşıyor.

SEDA VARLI

Üçüncü gün yarışmacısı 30 yaşında muhasebe uzmanı. Aslen Bursalı, henüz 1 aylık evli. En büyük hobisi buz pateni yapmak.

SERKAN KARAAHMET

Dördüncü gün yarışan Serkan Karaahmet 30 yaşında aslen Trabzonlu. Evli ve iki küçük kızı var. Geçmişte bir albüm ve sahne deneyimi yaşamış.

MELEK DOĞAN

Final akşamı yarışan Melek Doğan 48 yaşında doğma büyüme Ankaralı. Aslen Sivaslı, ev hanımı. 26 yıllık evli ve iki çocuğu var. Evlenmeden önce üniversiteyi kazanmış fakat evlenince bırakmak zorunda kalmış. Geçtiğimiz yıl sınava girip yeniden kazanmış.

YEMEKTEYİZ YARIŞMA FORMATI NASIL?

Hafta içi her gün yayınlanacak olan programın formatı eski konseptiyle hemen hemen aynı olacak. Her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturacak. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.

Fakat bu anlattığımız kadar sade bir program olamayacak. 2008 yılında başlayan macerasına 2014 yılında kadar devam eden programda ne kavgalar ne tartışmalar gördük. Çeşitli sürprizlerle konuklarını memnun edip puan toplamaya çalışan yarışmacıların eğlence dolu anlarına da şahitlik ettik.

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan programın en büyük sürprizi hiç tartışmasız Onur Büyüktopçu. Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanan Onur Büyüktopçu eğlenceli sunumuyla yarışmaya renk katacak.

Geçtiğimiz sezon yayınlanan yarışma programının bir sunucusu yoktu. Fakat yeni formatta programı Onur Büyüktopçu sunacak.