Yılbaşı akşamı Tv'de neler var? 2023 yılbaşı programları

Yılbaşını evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, ulusal kanalların Tv yayın akışını merak ediyor. Bu akşam televizyonlarda 2023 yılbaşı programları ve filmler yer alacak. Akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar ekrana gelecek. Peki Yılbaşı akşamı Tv'de neler var? İşte 2023 yılbaşı programları kapsamında TRT1, Avt, Show Tv, Star Tv, Kanal D, FOX Tv ve Tv8'in yayın akışındaki yapımlar...

YILBAŞI AKŞAMI TV'DE NELER VAR?



Bugün televizyonda Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Kim Milyoner Olmak İster, İBO Show, Ata Demirer Gazinosu ve Gönül Dağı dizisi yer alacak. Bugün televizyonda Yerli ve yabancı sinemaların yanı sıra diziler ve eğlence programları da yayınlanacak. İşte ulusal kanalların 31 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı.

2023 YILBAŞI PROGRAMLARI



KANAL D

20.00 - Şarkılar Bizi Söyler

Kanal D Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konsepti yayınlanacak. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli yer alıyor.

SHOW TV

20.00 - Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)

Show TV'de yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show bu sene de ekranlara gelecek. 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünde Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan konuk olacak.

ATV

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor.

FOX

20.00 Benden Ne Olur (Film)

22.30 Ata Demirer Gazinosu

Ata Demirer'in Gazinosu'nda, Ata Demirer hem stand-up yapıyor hem 'tek kişilik gazino' oluyor! Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği'nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuara sahip. Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor.

STAR TV

20.00 - İBO Show

İbo Show, yılbaşı ekranlarının vazgeçilmez programları arasında bulunuyor. İbo Show yılbaşı bölümüne oldukça fazla konuk katılıyor. Gülben Ergen, İrem Derici, Arabesk müziğin en sevilen sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak.

TV8

20.00 - O Ses Türkiye (Yılbaşı Özel)

Yılbaşında en çok izlenen programlardan olan O Ses Türkiye yarışması, sürpriz konukları ve birbirinden eğlenceli şarkılarla izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. TV8 O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programında Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.

TRT 1

20.00 - Gönül Dağı

00.00 - 1'de Nostalji

TRT ekranlarında "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.