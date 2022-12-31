Milli Piyango nereden izlenir? Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi CANLI izle!

Milli Piyango çekilişi devam ediyor. 2023 Yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar, Milli Piyango çekilişini nereden izleyeceklerini öğrenmek istiyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş, canlı yayından takip edilebiliyor. Kazanan talihliler bir bir belli olurken, amorti ve büyük ikramiye için nefesler tutuldu. Peki Milli Piyango nereden izlenir? İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi CANLI izleme linki

MİLLİ PİYANGO NEREDEN İZLENİR?



Milli Piyango İdaresi tarafından öğlen saat 12.30'da başlayan 2023 yılbaşı özel çekilişi devam ediyor.

Milli Piyango 2023 özel çekilişi https://www.youtube.com/c/MilliPiyangoTV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

2023 yılbaşı özel çekilişinde ilk etapta 400 TL, 5000 TL, 10.000 TL, 50.000 TL, 20.000 TL ve 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. İlerleyen saatlerde ise Amorti ve büyük ikramiye olan 200.000.000 TL'yi kazanan numaralar belirlenecek.

200 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında saat 23.15'te canlı yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!



Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2022 Cumartesi gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SAATLERİ

1. Bölüm: 12.30-15.30 Arası - 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olacak.

2. Bölüm: 15.30-18.00 Arası - 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

3. Bölüm: 18.00-20.00 Arası - 50.000 TL- 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

4. Bölüm: 20.00-23.00 Arası - 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

5. Bölüm: Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN SORGULANACAK?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

2023 yılbaşı bileti sorgulama: Sıralı tam liste, amorti rakamları! Milli Piyango sorgulama ekranı