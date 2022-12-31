Milli Piyango yılbaşı çekilişi için araştırmalar hız kazandı. Milli Piyango İdaresi, bu sene tam bilet fiyatını 200 TL, yarım bileti 100 TL, çeyrek bilet fiyatını ise 50 TL olarak satışa sundu. Bilet satın alan vatandaşlar, numaralarına ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişini takip edecek. Peki Milli Piyango açıklandı mı? 2023 Milli Piyango çekilişi başladı mı? İşte detaylar

2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI MI?



Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi saat 12.30 itibariyle başladı. 2023 yılbaşı özel çekilişinde ilk etapta 400 TL, 5000 TL, 10.000 TL, 50.000 TL, 20.000 TL ve 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. İlerleyen saatlerde ise Amorti ve büyük ikramiye olan 200.000.000 TL'yi kazanan numaralar belirlenecek.

MİLLİ PİYANGO AÇIKLANDI MI?



Milli Piyango İdaresi tarafından öğlen saat 12.30'da başlayan 2023 yılbaşı özel çekilişinde 10.000 TL ve 20.000 TL kazanan numaralar belli oldu. İşte Milli Piyango çekilişinin yapılacağı saatler...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SAATLERİ

Saat 12.30-15.30 Arası - 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olacak.

Saat 15.30-18.00 Arası - 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

Saat 18.00-20.00 Arası - 50.000 TL- 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

Saat 20.00-23.00 Arası - 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

Saat 23.15'te ise Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

200 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri Kanal D ekranlarında saat 23.15'te canlı yayınlanacak.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık Cumartesi gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.