Milli Piyango amorti numaraları, yılbaşı bileti alan kişiler tarafından merak ediliyor. Biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden biletlerini sorgulayabilecekler. Milli Piyango çekilişinin 5. ve son etabında Amorti ve büyük ikramiye olan 200.000.000 TL'yi kazanan numaralar belirlenecek. Peki Milli Piyango amorti numaraları kaç? İşte 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI KAÇ?



200 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri Kanal D ekranlarında saat 23.15'te canlı yayınlanacak. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango amorti numaraları 0 ve 6 olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO 2023 AMORTİ NE KADAR?

Amorti miktarı kişinin bileti satın aldığı fiyata göre belirleniyor. Buna göre bilete 200 TL ödeyen bir kişi amorti ikramiyesi olarak 200 TL alıyor.

MİLLİ PİYANGO AMORTİYE NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?



Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

Bu yıl Milli Piyango 2023 çekilişinde tam bilet amortisi 200 TL, Yarım bilet amortisi 100 TL, çeyrek bilet amortisi ise 50 TL olacak.

Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye veriliyor?

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