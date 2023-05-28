İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Yurt dışı oyları açılan sandık oranı belli oldu
Medya

Yurt dışı oyları açılan sandık oranı belli oldu

Türkiye genelindeki sandıkların yüzde 75,62'si açıldı. Yurt dışı oylarının ise şu ana kadar 10,28'i açıldı. ATO Kongresium'da oluşturulan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oyların sayımına başlandı.

28 Mayıs 2023 Pazar 18:56 - Güncelleme:
Yurt dışı oyları açılan sandık oranı belli oldu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Yurt dışı sandıklarının yüzde 10,28'i açıldı.

YURT DIŞI OYLARINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanıseçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 5.660

Açılan sandık: 582

Recep Tayyip Erdoğan: %56.38

Kemal Kılıçdaroğlu: %43.62

Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.

(Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır)

YSK'DAN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK'nin geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında hiçbir sorun yoktur. Siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır."

  • yurt dışı oy
  • yurt dışı sandık
  • yurt dışı oyları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.