Yurt dışı oyları açılan sandık oranı belli oldu

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Yurt dışı sandıklarının yüzde 10,28'i açıldı.

YURT DIŞI OYLARINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanıseçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 5.660

Açılan sandık: 582

Recep Tayyip Erdoğan: %56.38

Kemal Kılıçdaroğlu: %43.62

Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.

(Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır)

YSK'DAN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK'nin geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında hiçbir sorun yoktur. Siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır."