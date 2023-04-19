Zeynep Türkoğlu ile Bayram Sohbetleri 24 TV'de!

Bayram Sohbetleri ile kimi sanatçı, kimi akademisyen, kimi yazar, kimi aktivist olan ayrı noktalardan kalkıp, aynı yere gönülleriyle koşan ve asrın felaketinin yaralarını sarmak için yola çıkan misafirleri ile 24 TV ekranlarında buluşuyor.

Bayram Sohbetleri'nin ilk bölümünde Kerim Güç, Ali Nuri Türkoğlu ve Tülay Gökçimen'i, ikinci bölümünde Tacettin Kutay, Burak Haktanır ve Melisa Oral üçüncü bölümünde ise Yavuz Yiğit, Bilal Okudan, Sinan Kartal ve Duygu Çamurtaş konuk oluyor.

Zeynep Türkoğlu ile Bayram Sohbetleri, Bayramın ilk günü saat 09.15'ten 11.15'e kadar 24 TV'de.