Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazanan ismi kim

Zuhal Topal'la Sofrada yine heyecan dolu bir finalle ekrana geldi. 16 Kasım 2018 Cuma günü FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi belli oldu. Günlerdir merakla beklenen Zuhal Topal’la Sofrada birincisi kim olacak? Zuhal Topal’la Sofrada haftanın kazanan ismi kim? soruların yanıtları yapılan final bölümü ile netleşmiş oldu. Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor. 16 Kasım Cuma günü haftanın finalinde sunucu Zuhal Topal 10 bin liralık ödülü kazananı açıkladı. Zuhal Tapol'la Sofrada programı bir haftayı daha geride bıraktı. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve severek izlenen Zuhal Tapol'la Sofrada her hafta yeni yarışmacılarla ekrana geliyor. Bu hafta Zuhal Tapol'la Sofrada yarışan isimler, puanları ve kazanan yarışmacı ile ilgili tüm detaylar star.com.tr haber sitesinde.

Haftanın final gününde yani 16 Kasım Cuma günü ise Hülya- Aslı Turgut çifti yarışacak. Hülya 30 yaşında ve 6 yıllık evli. Aslı Hanım ise dediğim dedik, klasik bir kaynana.

Zuhal Topal'la Sofrada'nın geçen hafta yapılan yarışmasının şampiyonu Alime Hanım ile Hülya Hanım olmuştu. 20 puanla yarışmayı 1. sırada bitiren gelin kaynana 10 bin liralık ödülün sahibi olmuştu. Fox tv ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'nın yeni haftasında yeni yarışmacılar heyecanı yaşanıyor.

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

12-16 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ YARIŞMACILARI: Haftanın ilk yarışmacısı çifti Suna – Kadriye Şahin 12 Kasım Pazartesi günü yarışacak. Suna Hanım 33 yaşında ve kaynanasından sadece 5 yaş küçük. Aslen Sivaslı olan gelinimiz benzersiz menüsüyle yarışmacıların içinden sıyrılmayı düşünüyor. Suna Hanım’ın menüsünde; Tel şehriyeli tarhana, tava böreği, zeytinyağlı fasulye, yoğurtlu kırmızı pancar, sebze garnitür eşliğinde balık, sunu salatası ve tatlı olarak haşhaşlı tatlı olacak. Suna Gelin toplam 19 puan aldı.

Haftanın ilk yarışmacısı çifti Suna – Kadriye Şahin 12 Kasım Pazartesi günü yarışacak. Suna Hanım 33 yaşında ve kaynanasından sadece 5 yaş küçük. Aslen Sivaslı olan gelinimiz benzersiz menüsüyle yarışmacıların içinden sıyrılmayı düşünüyor. Suna Hanım’ın menüsünde; Tel şehriyeli tarhana, tava böreği, zeytinyağlı fasulye, yoğurtlu kırmızı pancar, sebze garnitür eşliğinde balık, sunu salatası ve tatlı olarak haşhaşlı tatlı olacak. Yemekleri zamanında yetiştiren Suna Hanım misafirlerini karşıladı. Günün sonunda puanlamaya geçildi.



Yeni haftanın ilk gününde Nezihe Hanım 3 puan verdi. Nezihe Hanım damak zevkine uymadığını söyleyerek bu puanı verdiğini söyledi. Ardından Ayşe Hanım balığı çok beğendiğini söyleyerek 4 puan verdi. Aslı Hanım da Suna ya 3 puan verdi. Aslı Hanım da balığı ve sofra düzenini beğendiğini söyledi. Son olarak Meryem Hanım 3 puan verdi. Meryem Hanım fasulyenin yanmış olduğunu, pastanın altının yanık olduğunu, masa örtüsünün ütülenmemiş olduğunu söyleyerek bu puanı verdiğini söyledi Son olarak Zuhal Topal 6 puan verdi. Bu sonuçların ardından Suna Hanım toplamda 19 puanla günü tamamladı.



SALI GÜNÜ YARIŞMACILARI: 13 Kasım Salı günü Yeliz-Meryem Ölmez çifti yarışacak. Yeliz 26 yaşında ve 2,5 yıllık evli. Dediğim dedik olan Yeliz tam bir Karadeniz fırtınası. Yelizin kaynanası Meryem Hanım da Trabzonlu. Gelin Kaynana gözlerini büyük ödüle dikmişler.Yeliz Hanım toplam 26 puan aldı.

13 Kasım Salı günü Yeliz-Meryem Ölmez çifti yarışacak. Yeliz 26 yaşında ve 2,5 yıllık evli. Dediğim dedik olan Yeliz tam bir Karadeniz fırtınası. Yelizin kaynanası Meryem Hanım da Trabzonlu. Gelin Kaynana gözlerini büyük ödüle dikmişler. Haftanın 2. gününde yarışan Yeliz Hanım’ın menüsünde; Yoğurtlu buğday çorbası, kıymalı patatesli börek, yufka kasesinde fırında sebzeli et, şehriyeli pilav, karnabahar salatası ve tatlı olarak da meyveli rulo pasta yer alıyor. Yeliz Hanım önce düdüklü tencerenin azizliğine uğrayarak kolunu yaktı. Sonra da gelen kaynanalara bebeği olduğunu ve hijyen yüzünden bebeğinin yoğun bakımda kaldığını söyledi ve onlardan galoş giymelerini istedi ancak kaynanalar kabul etmedi. Ardından yemeklere geçildi.



Günün sonunda puanlamaya geçildi. İlk olarak Aslı Hanım çorbasını beğenmediğini ancak diğer yemekleri beğendiğini söyleyerek 5 puan verdi. Ardından Ayşe Hanım 6 puan verdi. Bu puan Kadriye Hanım’ın çok zoruna gitti. Ayşe Hanım’ın kendisini düşünerek yüksek puan verdiğini söyledi. Ardından Nezihe Hanım 5 puan verdi. Kadriye Hanım yine hazımsızlık gösterdi. Son olarak Kadriye Hanım bütün kinini kusar gibi Yeliz’e 2 puan verdi. Kadriye sadece tatlısına puan verdiğini söyledi. Bu puan diğer kaynanaların da tepkisini çekti. Zuhal Topal ise günün sonunda 8 puan verdi ve Yeliz’in toplam puanı 26 oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIŞMACILARI: Haftanın 3. gününde yarışacak olan Dilek – Ayşe Özyıldırım çifti 14 Kasım Çarşamba günü yarışacak. Dilek 35 yaşında ve 5 yıllık evli. Gerçek bir lezzet ustası.

Haftanın 3. gününde yarışacak olan Dilek – Ayşe Özyıldırım çifti 14 Kasım Çarşamba günü yarışacak. Dilek 35 yaşında ve 5 yıllık evli. Gerçek bir lezzet ustası. Dilek Hanım’ın menüsünde; Zeytinyağlı fasulye, zeytinyağlı kereviz, kıymalı krep, Buhara pilavı, aysberg yaprağının içersinde kaşık salata ve tatlı olarak da cevizli ev baklavası olacak. Nezihe Hanım menünün zor olduğunu söylerken Kadriye hanım menünün çok kolay olduğunu ve aç kalkacağını söyledi. Kendisi Ankara da olduğu için görümcesinin evinde yemeklerini hazırlayan Dilek Hanım saniyelerle yarışarak yemeğini tamamladı. Giyinmeyi de başaran Dilek Hanım kaynanaları karşıladı. Sofrada Kadriye ve Meryem Hanım arasındaki gerilim hiç bitmedi. Özellikle Kadriye Hanım’ın çok yersiz çıkışları ortamı gerdi.



Günün sonunda puanlamaya geçildi. İlk puanı Aslı Hanım verdi Aslı Hanım zeytinyağlılara ve baklavaya 4 puan verdiğini söyledi. Aslı Hanım’ın verdiği puan Zuhal Topal tarafından da eleştirildi. Ardından Nezihe Teyze 5 puan verdi. Tatlı, krep ve pilava 5 puan verdiğini söyledi. Ardından Meryem Hanım 4 puan verdi. Meryem Hanım bence kendisini düşünerek bu puanı verdi. Son olarak Kadriye Hanım herkesi şaşırtarak 9 puan verdi. Bu puan Meryem Hanım’ı çok sinirlendirdi. Zuhal Topal’ın da 8 puan verdiği Dilek günü 30 puanla tamamladı.

PERŞEMBE GÜNÜ YARIŞMACILARI: 15 Kasım Perşembe günü Dilek – Mezihe Çınar çifti yarışacak. Dilek 39 yaşında ve 10 yıllık evli. Dilek Hanım tecrubenin mutfakta nüksetmiş hali. Kaynanası ise Balkanlar’ın lezzet ustası. İkisi de tecrübeli, ikisi de hırslı.

15 Kasım Perşembe günü Dilek – Mezihe Çınar çifti yarışacak. Dilek 39 yaşında ve 10 yıllık evli. Dilek Hanım tecrubenin mutfakta nüksetmiş hali. Kaynanası ise Balkanlar’ın lezzet ustası. İkisi de tecrübeli, ikisi de hırslı. Haftanın 4. gününde yarışacak olan Dilek Hanım’ın menüsünde; Sofralarda görmeye alışık olmadığımız suşi, zeytinyağlı pırasa, mısır gevrekli kremalı tavuk, patates püresi, Yunan salatası ve tatlı olarak da limonlu kek bulunuyor. Oldukça renkli ve neşeli geçen yemek sırasında Nezihe Hanım’ın halleri herkesi güldürdü. Yemeklerini yetiştirmeyi başaran Dilek Hanım üstünü de giyinerek misafirlerini ağırlamaya başladı.



Günün sonunda puanlamaya geçildi. İlk olarak Aslı Hanım puan verdi. Aslı Hanım değişik bir tat olduğu için 5 puan verdiğini söyledi. Ardından Ayşe Hanım, sadece tavuğu beğendiğini söyledi ve suşinin damak tadına uymadığını ve kekin güzel olmadığını söyledi. Ardından Meryem Hanım 4 puan verdi. Son olarak Kadriye Hanım 2 puan verdi. Sadece tavuğu beğendiğini söyleyerek bu puanı verdiğini söyledi. Zuhal Topal da gelinimiz Dilek’e 6 puan verdi. Puanların ardından Dilek toplamda 19 puanla günü tamamladı.

CUMA GÜNÜ YARIŞMACILARI : Haftanın final gününde yani 16 Kasım Cuma günü ise Hülya- Aslı Turgut çifti yarışacak. Hülya 30 yaşında ve 6 yıllık evli. Aslı Hanım ise dediğim dedik, klasik bir kaynana.