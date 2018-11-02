Zuhal Topal'la Sofrada’da haftanın birincisi kim 2 Kasım Zuhal Topal’la Sofrada ödülü kim kazandı

Zuhal Topal'la Sofrada'da haftanın finali için geri sayım başladı. Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın birincisi kim? Zuhal Topal’la Sofrada ödülü bu hafta kim kazandı? 2 Kasım haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında bu hafta hangi gelin en yüksek puanı aldı? Songül Gelin mi, Yasemin Gelin mi, Berna Gelin mi, Yasemin Gelin mi yoksa Lütfiye gelin mi kazandı? sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. 2 Kasım tarihli Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı yaşandı. Heyecanla beklenen Zuhal Topal'la Sofrada 50. bölüm fragmanı günler öncesinde yayınlandı. Kayınvalide ve gelinlerin kıyasıya rekabet içinde olduğu programda tansiyon bir an olsun düşmüyor. Haftaiçi hergün yayınlanan programda, cuma günleri 10 bin liralık büyük ödül sahibini buluyor. Zuhal Topal'la Sofrada'da haftanın birincisi ile ilgili detaylar star.com.tr'de.



Merakla takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor. 2 Kasım Cuma günü haftanın finalinde sunucu Zuhal Topal 10 bin liralık ödülü kazananı açıklayacak.

Zuhal Topal’la Sofrada 2 Kasım cuma günü haftanın finalinde heyecan dolu anlar yaşanıyor. 5 gelin ve kaynananın kıyasıya rekabeti 2 kasım cuma günü haftanın finali ile sonlanacak. 10.000 TL’yi hangi gelinm ve kaynana aldı?

HAFTANIN BİRİNCİSİ İÇİN GERİ SAYIM



Yarışmanın birincisi belli olur olmaz haberimizden puanlamalarla birlikte öğrenebileceksiniz.



Bu hafta finalde Songül, Yasemin, Berna, Ebru ve Lütfiye yarışacak.



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10.HAFTANIN KAZANI KİM OLACAK?



Zuhal Topal'la Sofrada, haftanın birincisi yapılan oylama sonucunda bugün belli olacak.



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 50. BÖLÜM FRAGMANI







10. HAFTA YARIŞMACILARI



1.Gün Yarışmacısı Songül Gelin: ?



2.Gün Yarışmacısı Yasemin Gelin:?



3. Gün Yarışmacısı Berna Gelin: ?



4. Gün Yarışmacısı Ebru Gelin: ?



5.Gün Yarışmacısı Lütfiye Gelin: ?

YARIŞMANIN KURALLARI



Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte bişirilip bitirilmesi gerekiyor.

Zuhal Topal Biyografisi



Doğum Yeri : İstanbul/ Türkiye

Doğum Tarihi : 23.10.1976 -



Zuhal Topal KİMDİR?



Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.



Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.





Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.



Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.



Dizi

Avrupa Avrupa : Nermin (2011-2013) TRT1

Geniş Aile : Şukufe 2011(71.Bölüm...) (Star Tv)

Geniş Aile : Şukufe 2009-2010 (Kanal D)

Papatyam: Konuk Oyuncu 2009 (Star Tv)

Komedi Türk: Kendisi 2008 (Fox Tv)

Kaybolan Yıllar: Yonca



Tutkunum Sana: Suna 2006

Selena: Fitnat 2006 (Atv)

Arka Sokaklar 2006

Tarık ve Diğerleri: Kehribar 2006 (Samanyolu Tv)

Haylaz Babam 2005

El Bebek Gül Bebek: Teyze 2005

Avrupa Yakası: Konuk Oyuncu 2004

Sihirli Annem: Suzan 2003 (Kanal D)



Ev Hali: Mine 2002 (Show Tv)

Lahmacun ve Pizza 2002

Reyting Hamdi 2002

Çekirdek Aile 2000 (Kanal D)

Zehirli Çiçek 2000 Show TV

Dadı: Hostes 2000



Sevda Kondu: İlknur 1999 Kanal 6

Ruhsar 1997 (Kanal D)

Kurşun Kalem 1996

Yazlıkçılar 1996 (Star Tv)

Kara Melek 1996

Çiçek Taksi 1995

Palavra Aşklar 1995