Ekim ayı memur alımı 2018 Ekim ayı KPSS’li KPSS’siz kamu personeli işçi memur alımı başvuru şartları nelerdir? Binlerce kamuda çalışmak isteyen aday Ekim 2018 memur personel alımı şartlarını araştırıyor. Peki kimler Ekim ayı ilanlarına başvuru yapabilir? 2018 Ekim ayı KPSS’li KPSS’siz memur alımı şartları nelerdir? Bazı kurumlar KPSS şartı arıyorken bazı kurumlar ise KPSS şartı aramamaktadır. Özellikle TÜBİTAK, Milli Savunma Bakanlığı ve TÜSEB gibi kurumlar şu anki alımlarında KPSS şartı aramamaktadır. Ancak elbetteki hepimiz biliyoruz ki memur kadrolarında iyi bir yerlere gelmek isteyen adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavından ellerinden geldiği kadar en yüksek puanı almaya gayret gösteriyorlar. Adaylardan alım esnasında, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, Lise Mezunları için KPSSP94, Lisans mezunları için KPSSP3 ve Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden puan aranacaktır. Adaylar başvuru yapabilmeleri için kurumların belirlediği taban puan kadar pua almış olmaları gereklidir. Şu anda kamuya KPSS 60 puan ile alım yapan kurumlarda mevcuttur. Buna aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

GENEL OLARAK ADAYLARDAN ARANACAK NİTELİKLER:

Kamuya memur personel alımı yapılırken adaylar bazı şartları taşımak zorundadırlar. Memur alımlarında adaylardan, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak, yaş şartlarını taşıyor olmak, eğitim şartlarını taşıyor olmak, yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç alabilmek, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak ve erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak şartları aranmaktadır.

KAMUYA ALIMLARDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Bazı kurumlar KPSS şartı arıyorken bazı kurumlar ise KPSS şartı aramamaktadır. Özellikle TÜBİTAK, Milli Savunma Bakanlığı ve TÜSEB gibi kurumlar şu anki alımlarında KPSS şartı aramamaktadır.

Ancak elbetteki hepimiz biliyoruz ki memur kadrolarında iyi bir yerlere gelmek isteyen adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavından ellerinden geldiği kadar en yüksek puanı almaya gayret gösteriyorlar. Adaylardan alım esnasında, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, Lise Mezunları için KPSSP94, Lisans mezunları için KPSSP3 ve Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden puan aranacaktır. Adaylar başvuru yapabilmeleri için kurumların belirlediği taban puan kadar pua almış olmaları gereklidir. Şu anda kamuya KPSS 60 puan ile alım yapan kurumlarda mevcuttur. Buna aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Genel Şartları

Yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir. 657'nin 48. maddesindeki genel şartlar ise şu şekilde;

# T.C. vatandaşı olmak,

# Kamu haklarından mahrum olmamak,

# Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanması,

Bunların yanı sıra İzmir ve İstanbul Adliyesi de en az ilkokul mezunu çok sayıda tercüman alımı yapıyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan ilanlar için başvurular devam ediyor. Akademik personel alım ilanlarının detayları ve başvuru şekli için dpb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

GİRİŞ SINAVI YAPILIYOR?

Adaylar başvuru koşullarını taşıdıkları durumda ve başvurularını yaptıklarında, Kurum belirlediği tarihte başvuru sonuçları adı altında başvuruların sonuçlarını açıklamaktadır. Başvuru sonuçlarında adı geçen adaylar, kurumun belirlediği tarih ve zamanda belirlenen yerde sözlü ve/veya yazılı sınava katılırlar. Sınavlardan başrılı olan adaylar ise kadrolara yerleşirler.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kamuya memur alımı yapan kurumlar başvuru tarihleri içerisinde başvuruların yapılmasını istemektedirler. Kurumlar başvuru için başlangıç tarihi ve bitiş tarhi belirlerler. Adaylar bu tarihler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri dışında başka bir tarihte yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar başvurularını kurumun belirlediği yöntemde yapması şarttır.

EKİM AYI MEMUR PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR;

Bu alım tablosunda alım yapacak kuruma, alım sayısına, kpss şartı olup olmadığına, son başvuru tarihine ve ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz. İşte Ekim ayı kamuya memur personel alımı yapan kurumlar;