Milli Piyango 2023 amorti ne kadar? Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye veriliyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine az bir zaman kala yüzbinlerce kişi, bu yıl belirlenen 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için bilet satın aldı. Milli Piyango 2023 biletleri her yıl olduğu gibi çeyrek, tam ve yarım bilet şeklinde satışa sunuldu. Milli Piyango 2023 amorti ikramiyesinin kaç TL olduğu da merak konusu. Bu yıl bilet satışları online olarak da gerçekleştiriliyor. Peki, Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye veriliyor? Milli Piyango son iki rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2023 amorti ne kadar? Detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO 2023 AMORTİ NE KADAR?



Amorti miktarı kişinin bileti satın aldığı fiyata göre belirleniyor. Buna göre bilete 200 TL ödeyen bir kişi amorti ikramiyesi olarak 200 TL alıyor.

Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye veriliyor?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

Bu yıl Milli Piyango 2023 çekilişinde tam bilet amortisi 200 TL, Yarım bilet amortisi 100 TL, çeyrek bilet amortisi ise 50 TL olacak.

AMORTİ BİLET NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango 2023 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 200 Milyon TL olarak belirlendi. 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31.12.2022 tarihinde saat 12:30'da başlayacak. 200 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında saat 23.15'te canlı yayınlanacak.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık Cumartesi gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Yılbaşı çekilişi hangi kanalda, saat kaçta?

Milli Piyango bilet fiyatları 2023! Milli Piyango yarım bilet ne kadar?

Milli Piyango çeyrek bilete ne kadar veriyor?

Yılbaşı için en güzel yeni yıl kutlama mesajları: Resimli yılbaşı mesajları 2023