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Milli Piyango

Milli Piyango sorgulama ekranı! 2023 yılbaşı bileti sorgulama: sıralı tam liste, amorti rakamları

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar, Milli Piyango sorgulama ekranından biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Bilet alan vatandaşlar bugün Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde açıklanan numaraları öğrenmek için arayışa geçti. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde verilecek en yüksek ikramiye olan 200 milyon TL sahibini bulacak. İşte Milli Piyango sorgulama ekranı, 2023 yılbaşı bileti sıralı tam liste, amorti rakamları

30 Aralık 2022 Cuma 17:50 - Güncelleme:
Milli Piyango sorgulama ekranı! 2023 yılbaşı bileti sorgulama: sıralı tam liste, amorti rakamları
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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2022 Cumartesi günü canlı olarak gerçekleşecek. 12.30'da başlayacak olan yılbaşı çekilişi saat 23.15'te amorti ve büyük ikramiyenin açıklanmasıyla birlikte sona erecek. Peki Milli Piyango sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2023 Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, sıralı tam liste, amorti rakamları

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAATLERİ

12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL - 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

Yılbaşı özel çekiliş sonuçları için; Sıralı, tam liste ve amorti rakamları, Milli Piyango bilet sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2023 YILBAŞI BİLETİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI

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