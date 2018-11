Şans Topu çekiliş 14 Kasım sonuçları MPİ Şans Topu sonuçları çekiliş bileti sorgula mpi.gov.tr

Şans Topu çekilişi 14 Kasım sonuçları açıklandı mı? MPİ Şans Topu saat kaçta yapılacak? Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulaması nasıl yapılır? MPİ Şans Topu haftanın kazandıran numaraları hangileri oldu? Büyük ikramiye ne kadar? soruların yanıtları araştırılırken 909. hafta Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta Şans Topu çekilişinde hafta 5+1 bilen çıktı mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi'ince her çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. 14 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişler ile ilgili son dakika haberleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi bilen iki şehir Adana ve Erzurum'dan çıktı. Milli Piyango İdaresi, her Çarşamba akşamı Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanıyor. Hayallerini gerçekleştirmenin başka bir yolu olarak görülen şans oyunları vatandaşların sıkı takibinde. İşte 14 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve büyük ikramiye tutarı

Şans Topu sonuçları, canlı yayında ve noter huzurunda yapılan 909 . hafta Şans Topu çekilişi ile belli oldu. Çarşamba akşamının ilk çekilişi Şans Topu ile yapıldı. Çekiliş sonrası kazandıran numaraların bilgisi kupon sahiplerinin sorguladığı konu olmaya devam ediyor.

Şans Topu oyununda düzenlerden çıkan sayıların bir sırası vardır OneDrive dosyasından bu sonuçları izlediğinizde aşağı yukarı hangi durumlarda hangi sıralarda bulunan düzenlerin çıktıklarını tespit edebilirsiniz. Haftanın devir durumu çıkan sayıların düzenlerini etkiler. Devir etmemiş büyük ikramiye dağılmışsa ilk sırada bulunan düzenlerden çıkacaktır diyebiliriz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA



Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 14 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 7 KASIM 2018

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 470 bin TL belirlemişti, şanslı rakamları bilenler Adana ve Erzurum’dan çıktı. Böylece ikramiye ikiye bölünmüş oldu.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN – ERZURUM / YAKUTİYE



8, 16, 21, 23, 32 + 13

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

Milli Piyango İkramiyesi Nasıl Alınır?



Milli piyango biletleri her sene milyonlarca adet satılıyor. Özellikle yılbaşı zamanı milli piyango özel çekilişi için çok sayıda bilet basımı yapılıyor. Vatandaşların çoğu ne yazık ki almış oldukları biletlerle kalıyor ve herhangi bir ikramiye kazanamıyor. Ancak belirli bir miktar vatandaş da almış oldukları biletlere ikramiye çıkmasının mutluluğunu yaşıyor ve yeni yıla bunun sevinci ile giriyor. Biletlerine ikramiye çıkan vatandaşlar bu ikramiyelerini nereden, nasıl alabileceklerini merak ediyorlar. Peki milli piyango ikramiyesi nereden alınır? Milli piyango ikramiyesi nasıl alınır? İşte detaylar ..

Milli Piyango İkramiyesi Nereden Alınır?



Milli piyango biletinizin son üç rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarı milli piyango gezici ve sabit bayilerden alınmaktadır. Bu bayiler ikramiyeyi ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört ve beş rakama göre tutan ikramiyeleri de ödeyebilirler. Ancak bunlar için herhangi bir zorunlulukları bulunmamaktadır. Şayet kasalarında nakit var ise ödeme yaparlar. Ancak yok ise bayileri bu miktarları ödemekle zorlayamazsınız. Bu tutarların üzerinde ikramiyeleri gezici veya sabit bayiler ödeyemez. Bunun için yetkileri bulunmamaktadır.

Baş bayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



Hemen-Kazan ( Kazı – Kazan ) İkramiyesi Nereden Alınır?



Yolda gezici bayilerden veya sabit bayilerden çoğumuz kazı kazan oynamışızdır. Peki bu biletlere ikramiye çıkması durumunda, ikramiye tutarını nasıl ve nereden alacağız?





Hemen Kazan biletlerinin 1,2,5,10 ve 20 TL. tutarındaki ikramiyeleri sadece bu ikramiyeli bileti satan bayi tarafından; daha yüksek ikramiyeler ise mevzuatla belirlenen miktarlara göre Milli Piyango İdaresi Şubeleri ve başbayiler tarafından ödenir.



Sayısal Loto6/49, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto biletlerine ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?



Sayısal Loto 6/49 oyununda;



(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.



Şans Topu 5+1 oyununda;



(1 + 1), (2 + 1), (3), (3 + 1) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(4 + 1) ve (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(5 + 1) bilenlerin ikramiyesi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.



On Numara oyununda;



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.



Süper Loto 6/54 oyununda;



(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.



Ayrıca Sayısal Loto 6/49 ve Süper Loto 6/54 oyununda (6) bilen, Şans Topu oyununda (5 + 1) bilen ve On Numara oyununda (10) bilen talihliler 500.000 TL’ye kadar olan ikramiyeleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yanı sıra Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüklerinden de alabilirler.

Milli Piyango İkramiyesi Bankalardan Alınır Mı?



Milli piyango idarelerinden ödemenizi çek olarak alabilirsiniz. Bu çeki herhangi bir bankaya giderek bozdurabilir ve istediğiniz bir hesap numarasına aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Ancak büyük miktarlarda ikramiye çıkması durumunda bankaların müdürleri ile irtibata geçerek, ikramiyenizi müdür ile beraber alabilir ve idareden çıkmadan önce hesabınıza yine burada aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Zira büyük ikramiyelerde bu yöntem çok daha güvenli olacaktır.

Milli Piyango Biletlerinde Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?



Milli piyango biletlerinde ikramiyeler bir senelik zaman aşımı süresine tabidir. Yani, çekilişi tarihinden itibaren bir sene içerisinde ibraz edilmeyen biletler, zaman aşımına uğrar ve bu biletlerin ödemeleri biletler yandığı için yapılmaz. Şayet zaman aşımı süresi hafta sonu veya resmi tatile denk gelirse, biletinizdeki ikramiyeyi takip eden ilk iş günü mesai sonuna kadar alabilirsiniz.

İkramiye Kazanılması Durumunda Tüm Şans Oyunu Biletlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?



Biletinize ikramiye çıktı ancak bu durum ikramiyeyi alabilecek olduğunuz anlamına gelmiyor. Biletiniz için ikramiyeyi almak istiyorsanız, biletinizde aşağıda yer alan özelliklerin bulunması şarttır.



Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Hemen-Kazan oyununda İdare Şubeleri, başbayiler ve bayilerce bilet ikramiye ödenebilmesi için; bu Yönetmelik hükümlerine ve bilette belirtilen kurallara göre ikramiye isabet olması ve seri numarası itibariyle kendini ibraz eder durumda bulunması, kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı bulunan kısmının kazınmamış olması, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin yırtılmamış, delinmemiş ve tahrif edilmemiş olması, biletin iptal edilmemiş ve en son ikramiye ödeme tarihinin geçmemiş bulunması şarttır.

Bilette belirtilen kurallara göre ikramiye bulunmayan, seri numarası ve ikramiye kontrol numarası itibariyle kendini ibraz edemeyen, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerleri yırtılmış, delinmiş, sahte yada tahrif edilmiş olan veya kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı kısmı kazınmış olan yahut ikramiye ödeme süresi geçmiş, iptal edilmiş veya ikramiyesi ödendiğine dair ibare bulunan biletlere ikramiye ödenmez.

Sayısal Oyunların biletlerinde, sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Yırtılmış Piyango Biletlerindeki İkramiyeler Tahsil Edilebilir Mi?



Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

Hemen-Kazan oyununda ikramiyeleri gösteren kısımdan ya da başka yerinden yırtılmış ikramiyeli biletlerin satış şubelerimize ibrazı halinde, peşin ödenen ikramiyelerin üzerindeki iki adet ikramiyenin ödenip ödenmeyeceğine, yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre satış şubelerimizce, bunun üstündeki ikramiyelerde ise ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacak inceleme ve araştırmaya göre Genel Müdürlükçe karar verilir. Talihliler tarafından doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilen diğer biletlerde de Genel Müdürlükçe karar verilir.

Sayısal oyunlarının biletlerinde ise yırtık bilete ikramiye ödenmez. Ancak çekilişin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl ikramiye ödenme süresi içinde ikramiye isabet eden numaralara veya barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden yırtılmış veya kopmuş olan biletlere ikramiye ödenebilmesine, bu biletlerin hamili tarafından ibrazını müteakiben yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra Milli Piyango İdaresince karar verilir.



Zaman Aşımına Uğramış Biletlerdeki İkramiyeler Alınır Mı?



Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zaman aşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Hemen-Kazan oyununda ikramiyelerin ödenebileceği son tarih biletlerde belirtilir. Bu süreden sonra ibraz edilen biletlere ikramiye ödenmez. İkramiyelerin ödenebileceği son tarih, biletlerin satışına başlandığı ayın son gününden itibaren bir yıldan az olamaz.