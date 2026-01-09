CANLI Sonsuzun Fethine Çık... Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

Star Gazetesi, Üstad Necip Fazıl'ın mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buluyor.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ'NİN BU YIL 12'NCİSİNİ DÜZENLİYOR

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl 12'ncisini düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONUR KONUĞU OLUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'Sonsuzun Fethine Çık' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

24 TV ekranında yayınlanan ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Nuh Albayrak, programın açılışında 24 TV Program Müdürü Zeynep Türkoğlu'nun sorularını cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

Üstad Necip Fazıl'ın verdiği mesajlara değinen Star Gazetesi GYY'si Albayrak, "Değerli üstadın mesajları sadece o dönem ihtiyaç duyulan şeyler değilmiş, zaman geçtikçe daha çok ihtiyaç artıyor üstadın yazdıklarına, söylediklerine." dedi.

"NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ BÜYÜK BİR GÖREV İFA EDİYOR"

Necip Fazıl Ödülleri'nin anlamına değinen Albayrak konuşmasının devamında, "Necip Fazıl Ödülleri'nin şöyle bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum, dünyanın ihtiyaç duyduğu değerler, kriterler nesilden nesile, yıldan yıla aktarılarak daha geniş kesimlerine aktarılmasında büyük bir görev ifa ediyor." ifadelerine yer verdi.

Albayrak konuşmasının son kısmında şu ifadeleri kullandı;

"Hak-Batıl terazisi diyor, buradan baktığımız zaman bugün buna ihtiyacımız olmazsa ne zaman olacak? Çünkü baktığımız zaman güçlü olanın gaddarlaştığını görüyoruz. Bu iki ölçü, vicdan ve iman olmadığı zaman insan dediğimiz varlık birçok vahşi hayvandan daha vahşi hale gelebiliyor"

"BÖYLE ÖDÜLLER BİZLERE MOTİVASYON SAĞLIYOR"

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü Sahibi Tarık Tufan da programın başlangıcında açıklamalarda bulundu.

Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür sanat dünyasına motivasyon verdiğini dile getiren Tarık Tufan, "Edebiyatımızın böyle önemli simge isimleri adına düzenlenen ödüller hem insanların dikkatini kültür sanatın farklı alanlarına çekiyor hem de bu işin üreticileri açısından motivasyon sağlıyor." şeklinde konuştu.

Tufan ayrıca bu tür ödüllerin, kültür ve sanatın toplumda görünür olması imkânlarının önünü açtığını söyledi.

"SAFAHAT VE ÇİLE ŞİİRLERİNİN OLDUĞU BİR EVDE BÜYÜDÜM"

Necip Fazıl'ın eserleri hakkında konuşan Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü Sahibi Hasan Bozdaş ise "Necip Fazıl şiirlerinin kasetleriyle karşılaştık. Şiir adına karşılaştığımız metinler onlardı. Bu, ister istemez iç dünyamızda karşılığı vardı. Bir çoklarımızın evinde Safahat, Çile ve Sezai Karakoç'un şiirleri bir aradadır ben de böyle bir evde büyüdüm." dedi.

"YÜKSEK SESLE NECİP FAZIL'IN ŞİİRLERİNİ OKURDUK"

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü Sahibi Ayşe Sevim de açıklamalarda bulunup düşüncelerini paylaştı.

Üstad Necip Fazıl'ın ruh dünyalarına katkı sağladığını söyleyen Ayşe Sevim, konuşmasında, "Lisede onun şiirlerini okuyarak, sıraların üzerine çıkıp yüksek sesle Necip Fazıl'ın şiirlerini okurduk ve de bize çok ayrı bir ruh dünyası hediye etmişti kendisi." dedi.