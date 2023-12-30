Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda sahiplerini buldu.

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl 10'uncusunu düzenledi. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, 10 dalda Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan 16 isim belirledi.

GECENİN TEMASI 'DOĞDU BATMAYAN GÜNEŞ'

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında 'Gündüz Geceye Muhtaç', 2021 yılında 'İnanç Zaferin Müjdecisidir', 2022 yılında ise 'Yük Kimin Omzunda?' temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Bu yıl ise 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunuldu.

Reklam filminde 'Doğdu Batmayan Güneş' temasına şöyle vurgu yapıldı;

"Yıldızlar gibi durup dinlenme. Gece, habercisidir ardından gelen güneşin, ışığın peşine düş.

Dün bitti. Gün başladı. Güneş doğdu.

Müjdeler olsun size doğdu batmayan güneş!"

SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI! NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ'NE KATILAN BAŞKAN ERDOĞAN: ÜSTAD'IN EN BÜYÜK HAYALİ AYASOFYA'YI AÇMA ŞEREFİNE ERİŞTİK



Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin bu yıl onuncu kez düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ayasofya'yı biz açtık onu koruyacak olan gençlerimizdir. Gençlerimizin emanete sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Ayasofya Kebir Camii Şerifi Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olarak mümin yürekleri selamlamaya devam edecektir. Vefatından 37 yıl sonra, Üstad'ın en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik' dedi. Sözleri ayakta alkışlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Allah'a hamdolsun, 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk' ifadelerini kullandı.

Sözleri ayakta alkışlandı! Necip Fazıl Ödülleri'ne katılan Başkan Erdoğan: Üstad'ın en büyük hayali Ayasofya'yı açma şerefine eriştik

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY: BUGÜN NECİP FAZIL'I ANMAKLA KALMIYOR MİRASINI DA YAŞATIYORUZ



'Necip Fazıl Ödülleri 2023'te açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının büyük bir değeridir. Onun eserleri tarihimizin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Bugün Necip Fazıl'ı anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun düşünsel mirasını yaşatma sorumluluğunu da üstleniyoruz.' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bugün Necip Fazıl'ı anmakla kalmıyor mirasını da yaşatıyoruz

NUH ALBAYRAK: NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ KÜLTÜR VE EDEBİYAT DÜNYASINDA BİR 'REFERANS' HALİNE GELDİ



Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde konuştu. Albayrak, her yıl artan ilgiyle sürekli gelişen Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür ve edebiyat dünyasında tartışılmaz bir "referans' haline geldiğini kaydetti.

10. yılda 10 ödül... Nuh Albayrak: Necip Fazıl Ödülleri kültür ve edebiyat dünyasında bir "referans" haline geldi

2023 NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ SAHİBİ ALİ GÜNVAR: BU ÖDÜLÜ, GAZZE'DE ŞEHİT OLANLAR ŞAİRLERE İTHAF EDEREK ALIYORUM

Yenilikçi tavrının yanı sıra geleneği kuşatan özgün sesiyle çok katmanlı bir şiir evreni kuran ve aynı zamanda, yayıncılık faaliyetleriyle uzun yıllardır Türk şiirine hizmet etmesi sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görülen Ali Günvar, "Bu ödülü, Gazze'de şehit olanlar, Filistin'de şehit olan şairler ve kendi dillerinde şiir yazdırılmayan ve şiir basmaları engellenen şairlere ithaf ederek alıyorum " dedi.

NECİP FAZIL HİKAYE-ROMAN ÖDÜLÜ SAHİBİ SELAHATTİN YUSUF: TÜRKİYE HALKININ, GAZZE KONUSUNDA BİLİNÇLENMESİNİ İSTİYORUM

Selahattin Yusuf, Toplumsal ve siyasal olaylar zemininde güç ve birey ilişkilerini sorguladığı romanlarında insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, aşkı ve içsel yolculuğu popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden, kuşatıcı ve şiirsel bir derinlik içinde ele alması sebebiyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülen Selahattin Yusuf, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde uzun farları yanan bir ülke haline geldi, Türkiye'nin artık genel/siyasal bir perspektifi var." dedi.

Ders niteliğinde konuşma yapan Selahattin Yusuf'un oğlu ise, "Türkiye halkının, Gazze konusunda ayağa kalkmasını ve bilinçlenmesini istiyorum." diye konuştu.

Babasıyla sahneye çıkan Efe Yusuf'un Gazze çağrısı Necip Fazıl törenine damga vurdu!

NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ SAHİBİ ÇİTİL: İSLAM DÜNYASINDA HER ZAMAN BİRİNCİ SINIF DÜŞÜNCELERLE BU KRİZLER AŞILDI

Metafizik, matematik, din, ahlâk, yapay zekâ, hukuk, şiddet, mantık gibi faklı konuları birbirine eklemlenmiş bir bütünlük ve felsefi zemin içinde ele alması, akademik çalışmaları ve Kant felsefesi üzerine yapmış olduğu kapsamlı inceleme ve araştırmaları sebebiyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görülen Ahmet Ayhan Çitil, "Ben ömrümü gençlerin, felsefeye ve düşünmeye ilgisini artırmaya adamış olan bir insanım. İslam dünyası çok uzun zamandır krizde ve her zaman birinci sınıf düşüncelerle bu krizler aşıldı" ifadelerini kullandı.

NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ SAHİBİ BAYAR: ÖDÜLÜMÜ GAZZE'DE KATLEDİLEN KADINLAR VE ÇOCUKLAR ADINA, AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ADINA ALIYORUM

Sema Bayar, yayınlanan iki hikâye kitabında nezih Türkçesi ve akıcı üslubuyla yoksul, kimsesiz, kıyıya vuran insanlık hallerini melodrama düşmeden ele alan, simgesel, cesur ve şiirsel bir dille kurduğu hikâye dünyasını gerçeküstü anlatımın şaşırtıcı tasvirleriyle zenginleştirmesi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü Sahibi Sema Bayar, "Üstad'ın eserleriyle birlikte bir edibin, kelimelerin hem sığınağı hem de dünyanın acısına karşı duracağı silahı olduğunu öğrendim. Ödülümü Gazze'de katledilen kadınlar ve çocuklar adına, aziz şehitlerimiz adına alıyorum." dedi.

NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ SAHİBİ RIDVAN TULUM: EBU UBEYDE VE ARKADAŞLARININ; CESARETİNİ VE İNANCINI SİZE HATIRLATMAK ZORUNDAYIM

Rıdvan Tulum , "İnsansın ve Akşam" kitabındaki şiirlerinde modern bireyin çatışma ve çelişkilerini kavrayışta umut vaat eden sezgisi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü. Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü Sahibi Rıdvan Tulum, "Şiir, bizim toplumumuzda kurucu ögedir, bu bizim ortak hafızamızdır. Ebu Ubeyde ve arkadaşlarının; cesaretini ve inancını size hatırlatmak zorundayım." şeklinde konuştu.

NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ SAHİBİ NACER KHEMİR: SAYIN CUMHURBAŞKANI, FİLİSTİN HALKI, ŞAHSINIZDA BİR HAKİKAT ADAMI BULDU

Nacer Khemir, modernizm ve küresel dayatmaların çarkları arasında kaybolmuş, özünden kopmuş, varoluş gayesini unutmuş insana ilahi yaradılıştaki hikmeti yeniden hatırlatan, küresel ve ticari sinema anlayışına prim vermeden, gelenekten beslenen, kadim bilgeliğin imbiğinden damıtılmış ibretli hikâyelerle sinema sanatına dervişane bir bakış kazandırması sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü Sahibi Nacer Khemir, "Necip Fazıl, bir şair ve mütefekkir olarak ömrünü hakikatin hizmetine adadı . Sayın Cumhurbaşkanı, Filistin halkı, şahsınızda bir hakikat adamı buldu." dedi.

NECİP FAZIL ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLÜ SAHİBİ FİGEN YAMAN COŞAR: BİZ, NECİP FAZIL'IN BAŞI DİK ÇOCUKLARIYDIK

Figen Yaman Coşar, Temiz bir Türkçe ve titiz bir üslûpla çocuklar için kaleme aldığı çok sayıda eserin yanı sıra, televizyonlar için hazırladığı çocuk programları ve çocuğun dünyasını kavrayış ve onların ilgisine seslenişteki özenli çalışmaları sebebiyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görüldü.

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü Sahibi Figen Yaman Coşar, "Bir imam hatip öğrencisi olarak, Türkiye çapında birinci olmuştum fakat o gün TBMM'de ödül almaya davet edilmedim. Bundan hiç gocunmadım çünkü biz, Necip Fazıl'ın başı dik çocuklarıydık. Biz bütün dünyanın hamisiyiz, sadece kendimizden mesul değiliz." dedi.

SELAHATTİN SANCAKLI, NECİP FAZIL GÖRSEL SANATLAR ÖDÜLÜ'NE LAYIK LAYIK GÖRÜLDÜ

Selahattin Sancaklı, yönetmenliğini üstlendiği "Akif" dizisinde istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ailesi etrafında gelişen olayları, imparatorluğun çöküşüne giden yolda yaşanan sosyal kırılmaları, millete mal olmuş Akif gibi örnek bir şahsiyetin ödediği bedelleri, Kurtuluş savaşında verdiği mücadelenin toplumsal yansımalarını estetik ve başarılı bir sinema diliyle televizyon dizisine aktarması sebebiyle Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü'ne layık görüldü.

DİVLELİ: BU PROJE 40 YILLIK HANGARLARIN DÖNÜŞÜMÜNÜN HİKAYESİDİR

H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar, "Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 No'lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü" projeleriyle bir endüstri mirası olan hangarlardaki ahşap ve çelikleri tekrar hayata dahil ederek malzemeyi yeniden kullanmaları, mekanın geçmiş ruhunu yenilenen mekana taşımaları, sürdürülebilir bir kampüs alanı oluşturmaları ve önemli bir mimari dönüşüm projesini hayata geçirmeleri sebebiyle Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü. Burada konuşan A. Asım Divleli, "Bu proje, 40 yıllık hangarların, eğitim yapılarına dönüşümünün hikayesidir." dedi.

Büşra Kayıkçı, müzikte yenilik arayışları, üretimdeki enerjisi, disiplinler arası çalışmaları, besteleri ve icralarıyla ülkemizde ve uluslararası müzik platformlarında gösterdiği başarıları sebebiyle Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görüldü. Necip Fazıl Müzik Ödülü Sahibi Büşra Kayıkçı, "Beni bu ödüle layık gören jürilerime çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görülen Büşra Kayıkçı, Mescid-i Aksa'ya adadığı "Kubbe" adındaki eserini icra etti.

HÜSREV HATEMİ, NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Hüsrev Hatemi, ihtisas alanı olan hekimlikteki araştırma ve incelemeleriyle önemli bir konuma sahip olmakla birlikte, edebiyatımıza nevi şahsına münhasır bir ses ve renk getiren şiirleri, denemeleri, sohbetleri ve yetiştirdiği talebeleriyle medeniyet dünyamızda unutulmaz bir yer edinmesi sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü.