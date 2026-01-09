Necip Fazıl Ödülleri 12 yaşında...

Star Gazetesi, Üstad Necip Fazıl'ın mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ'NİN BU YIL 12'NCİSİNİ DÜZENLEDİ

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl 12'ncisini düzenledi. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONUR KONUĞU OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'Sonsuzun Fethine Çık' temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

24 TV ekranında yayınlanan ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Nuh Albayrak, programın açılışında 24 TV Program Müdürü Zeynep Türkoğlu'nun sorularını cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

Üstad Necip Fazıl'ın verdiği mesajlara değinen Star Gazetesi GYY'si Albayrak, "Değerli üstadın mesajları sadece o dönem ihtiyaç duyulan şeyler değilmiş, zaman geçtikçe daha çok ihtiyaç artıyor üstadın yazdıklarına, söylediklerine." dedi.

"NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ BÜYÜK BİR GÖREV İFA EDİYOR"

Necip Fazıl Ödülleri'nin anlamına değinen Albayrak konuşmasının devamında, "Necip Fazıl Ödülleri'nin şöyle bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum, dünyanın ihtiyaç duyduğu değerler, kriterler nesilden nesile, yıldan yıla aktarılarak daha geniş kesimlerine aktarılmasında büyük bir görev ifa ediyor." ifadelerine yer verdi.

Albayrak konuşmasının son kısmında şu ifadeleri kullandı;

"Hak-Batıl terazisi diyor, buradan baktığımız zaman bugün buna ihtiyacımız olmazsa ne zaman olacak? Çünkü baktığımız zaman güçlü olanın gaddarlaştığını görüyoruz. Bu iki ölçü, vicdan ve iman olmadığı zaman insan dediğimiz varlık birçok vahşi hayvandan daha vahşi hale gelebiliyor"

"BÖYLE ÖDÜLLER BİZLERE MOTİVASYON SAĞLIYOR"

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü Sahibi Tarık Tufan da programın başlangıcında açıklamalarda bulundu.

Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür sanat dünyasına motivasyon verdiğini dile getiren Tarık Tufan, "Edebiyatımızın böyle önemli simge isimleri adına düzenlenen ödüller hem insanların dikkatini kültür sanatın farklı alanlarına çekiyor hem de bu işin üreticileri açısından motivasyon sağlıyor." şeklinde konuştu.

Tufan ayrıca bu tür ödüllerin, kültür ve sanatın toplumda görünür olması imkânlarının önünü açtığını söyledi.

"SAFAHAT VE ÇİLE ŞİİRLERİNİN OLDUĞU BİR EVDE BÜYÜDÜM"

Necip Fazıl'ın eserleri hakkında konuşan Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü Sahibi Hasan Bozdaş ise "Necip Fazıl şiirlerinin kasetleriyle karşılaştık. Şiir adına karşılaştığımız metinler onlardı. Bu, ister istemez iç dünyamızda karşılığı vardı. Bir çoklarımızın evinde Safahat, Çile ve Sezai Karakoç'un şiirleri bir aradadır ben de böyle bir evde büyüdüm." dedi.

"YÜKSEK SESLE NECİP FAZIL'IN ŞİİRLERİNİ OKURDUK"

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü Sahibi Ayşe Sevim de açıklamalarda bulunup düşüncelerini paylaştı.

Üstad Necip Fazıl'ın ruh dünyalarına katkı sağladığını söyleyen Ayşe Sevim, konuşmasında, "Lisede onun şiirlerini okuyarak, sıraların üzerine çıkıp yüksek sesle Necip Fazıl'ın şiirlerini okurduk ve de bize çok ayrı bir ruh dünyası hediye etmişti kendisi." dedi.

"STAR GAZETESİ VE TÜRKMEDYA ÖDÜLÜN DEVAMLILIĞINI SAĞLADI"

Üstadın gençler tarafından hala ilgi görmeye devam ettiğini dile getiren Necip Fazıl Ödülleri Jüri Başkanı M. Fatih Andı, açıklamasında "Necip Fazıl öyle etkili bir figür ki vefatının üzerinden yaklaşık yarım asır geçmesine rağmen hala en genç ilgilerin bile muhatabı olmayı sürdürüyor, ikincisi başından beri Cumhurbaşkanımızın sahip çıkması da bu ödülün sesini çok daha ötelere ulaştırıyor, üçüncüsü de Star Gazetesi, TürkMedya gibi kurumların bu kadar iyi hazırlanıp sahiplenmesi bu ödülün devamlılığını sağladı." ifadelerini kullandı.

"ÜSTADIN KAVGASINI FİLİSTİN EDEBİYATIYLA ÇOK BAĞDAŞTIRIYORUM"

Programda konuşan Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü Sahibi Peren Birsaygılı Mut da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Filistin edebiyatı ile Üstad Necip Fazıl'ın kavgasını bağdaştırdığını söyleyen Mut, "Necip Fazıl Ödülü ileride bir gün kazanmak istediğim ödüllerin en başında geliyordu, Necip Fazıl aslında büyük üstad, Cumhuriyet tarihinin en büyük fikir ve aksiyon insanlarından birisi, benim açımdan soylu bir inadın da simgesi aslında, Filistin edebiyatıyla çok bağdaştırıyorum üstadın o kavgasını, inadını, öfkesini." dedi.

Mut açıklamasında ayrıca, "Filistin çalışmalarında dünyada kim var dendiğinde "Türkiye var" denmesini çok istedim; bunun hayalini çok kurdum." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKÜLER BU YURDUN KANLA VE GÖZYAŞIYLA YAZILMIŞ TAPUSUDUR"

Necip Fazıl Müzik Ödülü Sahibi Bayram Bilge Tokel de gecede duygularını paylaştı.

Tokel, "Türküler bizim sokakta bulduğumuz şeyler değil, türküler bu yurdun kanla ve gözyaşıyla yazılmış tapusudur." dedi.



"EN KIYMETLİ, EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERDEN BİRİDİR"

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü Sahibi Merve Uygun da, "Geçekten Necip Fazıl Ödülleri diğer ödülleri kıymetsizleştirmek için demiyorum ama en kıymetli, en prestijli ödüllerden biridir." ifadelerini kullandı.

