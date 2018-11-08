70 yıllık Lotus'u Anmak İçin Hethel Pistinde 700 Otomobil

İngiliz marka, 70.yaşında Hethel pistinde görülen en büyük Lotus spor otomobillerin geçit törenine ev sahipliği yaptı. Bu özel gün için 700 araba ve sahibi, Lotus’un tarih kitaplarına girecek yıldönümü yürüyüşünün bir parçası oldu.

Takım Lotus F1 yarış arabalarından Sunbeam Lotus'a, Lotus Cortina'ya, Evora, Exige ve Elise'in şu anki serisine kadar, mevcut olan her yaştan Lotus yol ve yarış arabaları vardı. Grup Lotus Plc’nin CEO'su Feng Qingfeng, şirketin vizyonunu mevcut kitleye ve izleyicilere çevrimiçi olarak sundu. Yıldönümünü takip etme sürecine liderlik etmenin yanı sıra, hem kişiye özel hem de mirasa hitap eden iki adet tasarlanan Lotus Exclusive Evora GT410 otomobilini şahsen tanıttı.

Etkinlikte konuşan Grup Lotus Plc'nin CEO'su Bay Feng Qingfeng şunları söyledi:

“Bugün kutlamalar için muhteşem bir gün oldu. Pek çok Lotus sahibi, meraklısıyla tanışmak ve markalarımıza olan tutkusunu anlamak gerçekten ilham verici. Norfolk'taki evimize bağlıyız. Lotus'un neyin peşinde olduğunu, otomotiv öncüsü olarak özel kılan şeyleri toplamak, hatırlamak için daha iyi bir yer yoktur. Arabalarımızın çoğunun eve dönüşü, gerçekten günü çok iyi bir hale getirdi. Ailemiz büyürken ve işimizi geliştirirken, hem şimdi hem de gelecekte yardımlarından, desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Kutlamayı ilk kez dünyanın dört bir yanındaki hayranlar, YouTube'daki canlı yayınlar ile Facebook ve diğer sosyal medya kanallarından çevrimiçi olarak izleyebildiler. Web'deki tüm eylemleri gerçekleştiren 8.000'den fazla görüntüleyenle birlikte, Lotus'un 70. yıldönümünü kutlamasına binlerce kişi katıldı. Canlı akış ve sosyal kanallar, gün boyunca en iyi anları paylaşmak için # Lotus70 hashtagini kullandı. YouTube sohbet ve Facebook canlı yayınları, etkinlik sırasında Lotus için anekdotlar övgü dolu sözler ile paylaşıldı. Lotus'u günümüzde yaşayan herkesin canlı yayın akışını anlatmak için kendi hikayeleriyle birleştiren bir dizi Lotus efsanesi de sitede katılımcılar arasındaydı.Gün boyunca röportaj yapan izleyiciler, Mike Kimberley, Bob Dance gibi ünlü Lotus mezunlarını, tüm anekdotları ve kendi Lotus anılarını anlatan Elisa Artioli'yi gördü. Görüntüleyenler çevrimiçi ve katılımcılar, geçmişini yaratanların gözünden Lotus'un mazisine bir bakış attı.