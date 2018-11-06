Anadolu Isuzu Romanya’nın Sibiu şehrine 38 araç teslimatı gerçekleştirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Romanya’nın Sibiu şehri için kısa bir süre önce düzenlenen 10 ve 35 adetlik toplu ulaşım ihalelerini kazanan Anadolu Isuzu; Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis, Sibiu Belediye Başkanı Astrid Fodor ve Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu ve Anadolu Isuzu yetkililerinin katılımıyla 2 Kasım’da gerçekleştirilen törenle ilk 38 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

En son geçtiğimiz yılın sonunda Romanya’nın IASI Belediyesi’ne 92 adetlik araç teslimatı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Sibiu’ya ödüllü Isuzu Citiport otobüslerinden verdi.

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da tercih edilmesini sağlayan geniş bayi ve servis ağı başta olmak üzere satış sonrası hizmetlerdeki kusursuz hizmeti, Sibiu ihalesinin alınmasındaki en büyük etken oldu. Avrupa’nın birçok noktasında güçlü servis ağıyla hızlı hizmet verebilen Anadolu Isuzu, Citiport otobüsleriyle düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor.

Avrupa’nın tercihi Isuzu Citiport, ödül almaya devam ediyor

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015’te, “Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” ödülünü kazanan Isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca ünlü tasarım yarışması A’Design Award & Competition’da, “Gold A’Design Award” tasarım ödülünü kazanarak konforunun yanı sıra tasarımını da tescillemiş oldu. Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekanın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. Isuzu Citiport’un yan kısmındaki kayar hat levhası görünürlüğü artırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda maksimum konfor sunuyor.