Audi, modelleri ve teknolojisiyle ödülleri toplamaya devam ediyor

Q8 kampanyasına Cannes’dan ödül

Ödüllerin ilki Eylül ayında Cannes’da düzenlenen ‘Kurumsal Medya ve TV Ödülleri’nden geldi. Audi’nin yeni SUV’u Q8 için yapılan ‘Q8 Unleashed’ isimli kampanyası çerçevesinde hazırlanan web sitesi, ‘Yılın En İyi WEB Sitesi’ seçildi ve Altın Yunus ödülüne layık görüldü. Kampanya kapsamında çekilen ve California’lı genç bir çiftin yaşantısının anlatıldığı beş bölümlük mini dizi de, Audi Q8'in dünya prömiyeri için yürütülen iletişim kampanyasının bir parçası olarak hayata geçti. Dizi birçok kanalın yanı sıra, YouTube ve Amazon Prime Video'da da izlenebildi. Q8 Unleashed kampanyası ayrıca, ‘En İyi Entegre İletişim‘ kategorisinde de Gümüş ödüle layık görüldü.

Audi, dijital hizmetlerde fark yaratıyor

Eylül ayında markanın aldığı bir diğer ödül de yine dijital dünyada elde edilen başarılarla alakalı; Vorsprung dijital dünyada: Cambridge, Massachusetts'teki (ABD) IT araştırma şirketi Forrester Research tarafından yapılan bir çalışmada, Audi, ‘Avrupa Otomotiv Web Sitelerinde En Güçlü’ marka olarak belirlendi. Özellikle kullanıcı deneyimleri ve işlevsellikleriyle dikkat çeken Audi’nin dijital dünyadaki çalışmaları, kullanıcıya özel teklifler getirmesi ve karar vermelerini kolaylaştıran içerik sağlamasıyla öne çıkıyor.

İspanya’da ‘Best of the Best’

Audi’ye Ekim ayında da İspanya’dan bir ödül geldi; İspanya’nın saygın yayın gruplarından olan ve ünlü lüks dergisi ‘Robb Report’un İspanyolca edisyonunu da yayınlayan Spainmedia, yılın en iyi SUV'u olarak tam elektrikle çalışan Audi e-tron'u seçti. 12 farklı kategoride gerçekleştirilen değerlendirmelerde, otomobil kategorisinde oylamaya sunulan 50’yi aşkın model arasında e-tron, verimli teknolojisinin yanı sıra, sınıfının karakteristik özelliklerini ve kalitesi yansıtmasıyla, katılımcılar tarafından ‘Best of the Best’ ödülüne layık görüldü.

CNET, Audi R8 dedi

Dünyanın en önemli tüketici portallarından kabul edilen CNET tarafından gerçekleştirilen ve yüksek kaliteli ürünlerin test edilerek değerlendirildiği yarışmada da Audi’ye bir ödül geldi. Toplam 20 farklı kategoride en iyi ürünü seçmek için yapılan ‘Editörün Seçimi Ödülü’nde, Audi R8 V10 RWS Coupé, 9.1’lik puanla ödüle layık görüldü. 540 hp’lik arkadan itişli model, performans ve medyanın iki ayrı sıralamasında da 9,5 puan aldı.

Bir ödül de Türkiye’den

Audi’nin Ekim ayında aldığı ödüllerden biri de, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen 30. Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması’ndan geldi. Yarışmada, Dayanıklı Tüketim - Açıkhava/Poster Billboard reklamları kategorisinde Audi quattro Kaplan, Kurt temalı reklam çalışması bronz elma ile ödüllendirildi.

Klasik ralli’de Audi 100 Coupe’nin şovu

Alman otomobil dergisi Auto Bild tarafından düzenlenen ‘Great Wall-Çin Seddi’ klasik rallisinde Audi 100 Coupe S’in şovu vardı. 500 km’den uzun olan parkurdaki rallide, Audi’nin üç klasik modeli; Auto Union 1000SP, Audi 200 ve Audi 100 Coupé ilk üç sırada yer aldı. Audi 100 Coupe de, etkinlikte yer alan Yanqi Island Concours d'Elegance'da “Best of Show” ödülünü aldı.

Almanya’dan da bir ikincilik : German Car Awards 2019

Audi’nin son ödülü, Alman Otomobil Ödülleri 2019'da geldi: Yeni Audi A6, Alman Otomobil Ödülleri’nde ikinci sırada yer aldı. Giriş seviyesi belirli bir fiyat aralığında olan ve son 12 ay içinde pazara sunulmuş 59 model, otomotiv gazetecileri ve uzmanlarından oluşan 14 kişilik jüri tarafından; sürüş keyfi, güvenlik, konfor, bilgi-eğlence, tasarım ve kalite dahil olmak üzere toplam 12 kategoride değerlendirildi.